2026WBCは準々決勝敗退となった日本代表・侍ジャパン。その中でも力闘を見せた選手たちへねぎらいの声があがっています。

2004年のアテネ五輪や2006年のWBC、2008年の北京五輪で日の丸を背負った和田毅さんは、自身のインスタグラムを更新。MLB球の写真に添えて、「こんな熱く燃えるような素晴らしい景色や チャンスで魅せてくれた選手たち 不意をつかれて苦しい展開になっても応援してくれた会場のファンのみなさんも 伝説を見ることはできなかったけど まったなしの2年後にリベンジしてくれる展開を期待しています。ルールに惑わされた部分を克服して絶対リベンジしてくれることを！！」と思いをつづりました。

あわせてハッシュタグでも「選手のみなさん」「お疲れ様でした」「元気な姿で戻ってくることを待っています」「今年もシーズンでたくさん」「魅せてください！」と続けてメッセージ。選手たちにねぎらいとエールの思いをつづりました。

次なる野球の大きな国際大会は、2028年のロサンゼルスオリンピック。6チームが出場でき、開催国のアメリカと、今大会のWBCで4強入りを果たしたドミニカ共和国、ベネズエラが出場権を獲得しています。残す3枠は、2027年11月に行われるWBSCプレミア12と、オリンピック最終予選大会の結果を受けて決定となります。