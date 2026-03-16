最近鳴りを潜めていたオーディオブランド Sonos（ソノス）から今回新しく２つのスピーカーが発表されました。

Sonos Play

その1つはこれまでのラインナップにはなかった新しいモデル「Sonos Play」です。

価格は4万9800円（アメリカでは299ドル）で、外出先でも使えるBluetoothスピーカーです。最大24時間のバッテリーに、本体には再生／一時停止、曲送り、音量調整、音声アシスタント起動のための物理ボタンが搭載。また充電ドックも付属していて、家では同じ場所に置くだけで充電しながらスピーカーとして使えて便利そうです。

内部は3つのアンプ、2つのツイーター、1つのウーファーを搭載。サウンド面でもしっかりした構成になっている印象ですね。また、マイクを搭載していて、Sonos独自機能の「Trueplay」にも対応。部屋の環境に合わせて自動で音質（EQ）を調整してくれます。Sonosアプリを使えば、EQを自分で細かく調整することも可能です。

Image: Sonos

Sonos Playの価格は、ポータブルBluetoothスピーカーとしては決して安い方ではありませんが、Bose（ボーズ）のSoundLink Plusのような高価格な商品とガチンコ勝負するような立ち位置になりそう。価格は同じく299ドル（でも、Boseは日本では3万3660円なので価格差は大きい…）で、毎日使うわけではなさそうなポータブルBluetoothスピーカーとしてはかなり高級品です。ただ、筆者がSoundLink Plusを使った経験からすると、音質の良さは間違いないので、Sonos Playがこの音質の水準に達しているなら十分検討の余地はあると思いますね。

Sonos Playは、Sonosの現在のラインアップの中では中価格帯=ミドルレンジに位置していて、2万5800円（179ドル）のRoam 2よりは高価、7万9800円（499ドル）のMove 2よりは安いといったところ。

Sonos Era 100 SL

Image: Sonos

そしてもう1つの新製品は、Sonos Era 100の後継モデルとしてのSonos Era 100 SLです。

こちらは有線スピーカーで、バッテリーは搭載していません。新機能はそれほど多くありませんが、Era 100よりは安価なモデルとなっています。その価格差の代償としてマイクが搭載されていないので、スマートスピーカーとしては使えません。

内部の構成は一緒で、アンプ3基、ツイーター2基、ウーファー1基です。ですので、Era 100の音質が気に入っていて、マイクなしでも問題ないなら、Sonosのスピーカーシステムを拡張するという意味で選びやすくなりました。価格は2万9800円（アメリカでは189ドル）で、3万2800円（219ドル）のEra100よりもお手ごろ価格です。とはいえ、日本だとあまり変わりませんね…。

しばらく新しいスピーカーを出していなかったSonosですが、Sonos Playは最近のアプリの不調に続いて、経営陣交代などのゴタゴタの後に登場した復活作のように感じられます。実際にどうなのかはまだわかりませんが、スペックを見る限りは期待できそうです。

今回発表された2つのスピーカーは、現在ブラックまたはホワイトで予約注文が可能で、3月31日から一般販売が開始です。

Source: Sonos（1, 2）