【Maison de FLEUR「ポケピース」コレクション】 3月27日 発売予定

ストライプインターナショナルは、同社ブランド「Maison de FLEUR」にてポケットモンスター30周年を記念した「ポケピース」コレクションを3月27日に発売する。

今回発売する製品は、ポケモンとにんげんたちがシェアハウスでともに暮らす様子を描く「ポケピース」から、ドーナツやカップケーキなどのスイーツモチーフとリボンディテールを掛け合わせたトートバッグなどのアイテム。全26種を販売する。

ツイード素材を使用したフリルハンドルトートバッグや、ブランドの特色だというダブルリボントートバッグ、タオルハンカチ、リボンチャームなどをラインナップしている。いずれもパステルカラーでかわいらしい。

フリルトートバッグ（7,700円）

ツイードラウンドポーチ（4,700円）

刺繍タオルハンカチ（1,980円）

ポケモン ダブルリボントート（6,900円）

リボンチャーム（3,300円）

ポケモン プリントポーチ（4,200円）

(C)Pokémon. (C)Ninitendo Creatures Inc./GAME FREAK inc.