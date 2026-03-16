侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗戦

■ドミニカ共和国 ー 米国（日本時間16日・マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝、ドミニカ共和国-米国戦が15日（日本時間16日）、マイアミのローンデポパークで行われた。メジャーリーグのオールスター軍団ともいえる両チームの超ハイレベルな試合。失意の日本の野球ファンも唖然とするしかなかった。

アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）、ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）を始めとした銀河系軍団の米国代表と、フアン・ソト外野手（メッツ）やブラディミール・ゲレーロJr.外野手（ブルージェイズ）ら“世界最強打線”のドミニカ共和国の激突。スキーンズの100マイル（約161キロ）近い剛球、そして弾き返す強打者たち。

投打の攻防だけではない。ジャッジがレーザービームを炸裂させれば、そのジャッジが放った14球場でスタンドインする打球をフリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）が“強奪”。走攻守全てにおいて目を丸くするプレーが続いている。

連覇を目指した野球日本代表「侍ジャパン」は前日14日（同15日）、準々決勝でベネズエラ代表に5-8で敗れた。日本のファンも落胆が相次ぐなか、この日の準決勝のレベルの高さに衝撃を受けたようだ。「これ見ると、日本は歯が立たないかも」「優勝はきつい」「ドミニカとアメリカの試合観てると完全に別のスポーツ」「スキーンズの投げてるコースはほぼ完璧。それでも強打するドミニカ打線。レベルが高過ぎる」「仮に昨日勝ち上がってもちょっと優勝は無理」などとコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）