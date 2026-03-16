引っかき癖がつく4つの原因

原因がわからないまま、「愛猫に引っかかれて困っている」「対処法がわからない」と頭を悩ませている飼い主さんも少なくありません。しかし、猫の引っかき癖の多くは、過去の経験に基づく学習の結果です。

つまり、飼い主さんの何気ない行動が、知らず知らずのうちに引っかき癖を助長している可能性があるのです。では、その原因について詳しく見ていきましょう。

1.手足で遊ばせていた

手足を引っかかれて困っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。実は、その原因は子猫の頃の遊ばせ方にあります。

子猫に飼い主さんの手や足を獲物に見立てて遊ばせていると、引っかき癖につながります。本来、獲物の役割を担うのはおもちゃであるべきですが、人の手や足で遊ぶことが日常的だと、「人の体は攻撃してよい対象だ」と学習してしまうのです。

その結果、歩いている足首に飛びついたり、差し出した手に反射的に爪を立てたりするようになり、引っかき癖として定着します。猫にとっては、幼少期からの遊びの延長にすぎません。

2. ストレスや不安を感じている

猫は生活環境の中でストレスや不安が続くと、その気持ちをうまく処理できず、転嫁行動として引っかき癖につながることがあります。

引っかき癖を誘発するストレスの原因には、外にいる野良猫の姿が見えるのに近づけないもどかしさや同居動物との相性、刺激の少ない単調な日常などがあげられます。

そうして溜まった発散しきれないストレスは、壁や家具、近くを通った飼い主さんへと向けられることが多いでしょう。特に、運動や遊びが足りていない場合は、欲求不満を解消する手段として引っかき行動を繰り返しがちです。

3. 引っかかれたときに過剰反応している

猫に引っかかれたときに「痛い！」と声を上げたり、反射的に手を引いたりすると、引っかき癖を強めてしまうことがあります。猫にとって大きな声や素早い動きは刺激になり、獲物のように見えて思わず飛びつかずにはいられません。

また、構ってほしい気持ちがある猫にとっては、声を上げるなどの反応は「引っかけば反応してもらえる」と学習するきっかけになります。そして、成功体験を重ねることで、注意を引く手段として引っかく行動が常態化していきます。

4. 引っかけば嫌なことから逃げられると学んだ

爪切りやブラッシング、長時間の抱っこなど、猫にとって不快な場面を避けるために、引っかく場合があります。

例えば、猫が嫌がっているサインを見逃したまま撫で続けていると、突然攻撃されることがあります。その際、爪を立てた途端に人の手が離れると、猫は「引っかけば嫌なことが終わる」と学習してしまいます。

その結果、嫌なことをされるたびに引っかくようになる猫もいます。猫の「もうやめて」というサインを見逃さず、引っかかせない対応を心がけることが大切です。

猫の引っかき癖の対処法

引っかき癖は、対応の仕方を見直すことで、悪化を防いだり改善につなげたりすることができます。基本は、引っかかれても反応しないこと。声を出さずにそっとその場を離れるようにしましょう。

手足をおもちゃだと認識している場合は「手足をおもちゃにしない」というルールを徹底すること。猫が引っかいてきても反応せず「引っかいても楽しいことは起きない」と学習させます。同時に、猫じゃらしなどを使い、手足以外で狩りの欲求を発散させるようにします。

爪切りやブラッシングなどのケアでは、無理にやらないことが重要です。おやつで気をそらしながら少しずつ慣らしていきます。一度で終わらせようとせず、短時間のケアを積み重ねることがポイントです。

まとめ

猫の引っかき癖は、決して猫が悪意を持って行っている行動ではありません。過去の学習や環境への不満が積み重なった結果としてあらわれるサインです。幼少期の遊び方や、引っかいた際の飼い主さんの反応、日常的なストレスなどが重なり「引っかき癖」として定着したものと考えられます。

一度身についた癖を変えるのは簡単ではありませんが、原因を整理し、猫が適切にストレスを発散できる環境を整えることで改善は可能です。そのためには、猫の気持ちを理解し、飼い主さんと猫の双方にとってストレスの少ない接し方を心がけることが大切です。