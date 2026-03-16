「1％のコアファンを大事にしていく。これは将来的に力が強い出資サイドと、立場の弱いクリエイターの立ち位置を逆転させることにつながると思うんです」──登録者100万人超えの5人組YouTuber・「だいにぐるーぷ」のリーダー、岩田涼太さんはこう語る。

【写真】「タレント売りはダサいと思っていたけど...」「物販には大行列」登録者108万人YouTuber・だいにぐるーぷの集合写真、上映会当日の様子なども

"収益ゼロ"から年商2億円のグループに登り詰めた彼らは今、新時代のYouTubeビジネス戦略をとっている。トップクラスでも動画投稿だけでは食べていくのが難しいとされる、"YouTube過渡期"にどんな戦略を見出しているのか。【前後編の後編。前編から読む】

「タレント売りはしたくない」時代からの転期

──2020年の春に大手芸能事務所を脱退してから、活動に変化はありましたか。

「伸び悩みの時期でしたね。事務所を辞めた後に『樹海の奥地にある少し不思議な村で1週間生活してみた』という、かなり自信がある動画を出したのですが、視聴回数や登録者が爆増するわけでもなく。

そんななか、夏に『動画サムネイルTシャツ』を試しに売ってみたら、信じられないくらいに売れたんです。何枚売れたかは正確に覚えていないんですが、2日で500万〜600万円ほど売り上げました。あまりにも飛ぶように売れるので、暇さえあればECサイトの売り上げ画面をメンバーみんなで見ていましたね。もともとコアなファンはいたと思うんですけど、『こんなに買ってくれるんだ』と正直、驚いた」

──「こんなに売れるなら、もっと早くやればよかった」と思ってしまいそうですね。

「当時、ある程度登録者のいるYouTuberとしてしっかり稼ぐための手段は"毎日投稿"に企業案件（タイアップ）、それとグッズでした。僕らは当時、めっちゃ尖っていたのでみんな『案件やりたくないよね』という雰囲気だったし、グッズも『可愛いとかかっこいいとか言われる"タレント売り"はダサい』と思っていたのでそれらを全て放棄していて（笑）。

そんなことより本気で面白いものを作りたい、と考えていたのもあります。でも徐々に、コンテンツを作りながら"自走する仕組み化"できるようにしようと思うようになっていきました」

──それでコアファンに着目した。

「本格的に『コアファンを大切にしていこう』と考え出したのは2022年頃からですね。月額制のメンバーシップを始めたのもこの時期です。ブルーレイの販売も開始しました。動画もYouTube版出して、アナザーストーリーや最終回の続きをブルーレイにするなど、YouTubeを観た人が商品を買いたくなるような仕組みを作っていった。前年が売り上げ4000万円だったところ、2022年は約2倍の9000万円に跳ね上がりました。

でも実は今はもうブルーレイはやっていません。映画館を貸し切ってコンテンツを流す"上映会モデル"に落ち着いています。あとはメンバーシップの人限定のイベントにも、めちゃくちゃ力を入れています。コアファンが売り上げを作ってくれて、大型の企画や広告にお金をかけられる。いいサイクルがどんどん回るようになっています。正直、YouTube単体の収益はないに等しいかな」

業界が活性化する"村"を作りたい

──業界からも反響があったのではないですか。

「僕らのビジネスモデルに興味をもって、『乃木坂46』のMV撮影などにも多数、関わっている吉田新時さんという撮影監督の方が連絡をくださって。彼は『だいにぐるーぷの活動は映像業界全体のためになる』と共感してくれていて、これまで『世界滅亡ドッキリ』『ゾンビゲーム』などの撮影監督も務めてくれました。

吉田さん自身も現在、新宿ゴールデン街を舞台にした『Good Morning Drunker』というバンドのプロモーション活動を始めて、僕らと同じように"大型コンテンツのためにYouTubeを使う"という取り組みをやっている。うちのメンバーの西尾も、AIのCG制作などで活動を手伝わせてもらっています」

──共通項として目指すところなどはあるのですか。

「やっぱり日本において、クリエイターはビジネスサイドから見たら使われる立場じゃないですか。自分たちの中で経済が回ってコンテンツを作れる機会が少なすぎる。皮肉にも動画コンテンツのクオリティが上がりすぎて、"コスパが悪い"という理由でYouTubeからどんどん企業が離れてます。稼ぎも悪いし、みんな撮りたくない物を作らなきゃいけない。

1％のコアファンを大事にしていく。これは将来的に力が強い出資サイドと、立場の弱いクリエイターの立ち位置を逆転させることにつながると思うんです。

あとは吉田さんも言っていることですが、将来的には他のクリエイターやファンも巻き込んだ"フェス"のようなこともできたらいいですね。業界全体が活性化する大きな"村"みたいな独自のプラットフォームを作るイメージでしょうか」

──ずばり、今後の目標は。

「いま、メンバーシップの登録者が1万人ほどなので、まずここを2倍にすることですね。あとは、最終的にNetflixでも何かやりたい。1企画あたりに投下できる予算は現在、1000万円ほどが限界ですが、これも1億円まで伸ばせたらいいなと思います。最終的には、YouTubeにもNetflixにも頼らず、自分たちだけで同規模の大きい企画ができる体制が理想と考えています」

面白いものを作り続けたい──自分たちの表現を追及し続ける「だいにぐるーぷ」の熱意は、今後の動画メディア業界にどんな影響を与えていくのだろうか。

（後編了。前編から読む）

【プロフィール】だいにぐるーぷ／YouTube登録者数108万人。中学生時代の友人同士で結成されたクリエイター集団。制作する大型企画は、YouTubeだけでなく全国の映画館でも上映されている。

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@dai2group

【プロフィール】GMD TV 「Good Morning Drunker」／かつて文壇なども誕生した新宿ゴールデン街。世の流れからポツンと取り残された街に生きる人間たちによる、架空のバンド音楽映像コンテンツを制作している。

◯プロデュース 吉田新時（しんじ）／映画、CMをはじめ、「乃木坂46」のミュージックビデオなども手掛ける映画監督。エディター、DITなどの経歴もあり、映画作家としては釜山国際映画祭の第1回AFA日本代表としても参加。東京オリンピック招致MVなどにも携わる。「GMD TV」では監督や撮影、編集から作詞作曲までマルチな経歴を活かしたプロデュースを展開している。

YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@GoodMorningDrunker