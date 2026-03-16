自民党の「ホープ」もこんなものか。

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小林鷹之政調会長が15日のNHK「日曜討論」に出演。新年度予算案が衆院では与党の横暴によって「時短審議」となり、強行採決された。これに野党の政策担当者から批判が相次いだが、小林氏は「プロセスに瑕疵はなかった」と強弁。しかし、その言い訳は明らかに苦しい。

衆院での審議時間は2000年以降最短となる59時間。野党側から「財政民主主義がないがしろにされた」「国会が政府の下請け機関みたいな形で採決になってしまった」と批判が続出。

すると小林氏は「今、こういう（中東）情勢の中、一日でも早く成立させなければならない」と断った上で、「（今月7日の）土曜日の委員会開催も提案させていただきましたよね。仮にやっていれば7時間積み上がるので『66時間』。でも、それを残念ながら野党の方々に拒否されてしまった」と発言。“おまえらが断ったんだろ”と言わんばかりに、かすかに笑みを浮かべてみせた。

■野党は土曜開催を拒否してない

ところが、すかさず参政党の豊田真由子政調会長が反論。「野党は土日も夜も含めていくらでもやると言っていたが、当時は赤沢亮正経産相が訪米されるとのことで、エネルギー問題の担当大臣がいないのに審議はできないという話になった。決して野党が拒否したわけではない」と小林氏の主張を一蹴した。

さらに、小林氏が審議短縮の理由として「中東情勢の混乱」を持ち出した点にも物言いがついた。共産党の山添拓政策委員長が「与党はイラン攻撃の前から（今月）13日採決の日程を提示していた。最初から『年度内成立、13日採決』ありきという姿勢をとっていた」と指摘。要するに、「中東情勢の混乱」は後付けの理由でしかないわけだ。

小林氏といえば、東大法卒後、旧大蔵省に入省するなど、エリート中のエリートだ。

頭も切れるはずだが、なぜこんな簡単に論破されてしまう言い訳をしたのか。

「彼は非常に優秀ですが、アドリブができない。政調会長として定例会見には応じるが、急なぶら下がり取材にはほとんど対応しません。キチンと予習してからでないと発言できないわけです。今回も“お勉強”した上での発言でしょう。『土曜開催』も『中東情勢』も与党幹部がたびたび口にしていましたからね。“自分もこの言い訳で押しきれる”と考えたのだと思います」（政界関係者）

意外とカラッポな男なのかもしれない。

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