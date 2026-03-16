◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）

プリンセスモコ（牝３歳、栗東・藤原英昭急須や、父シャーラタン）に期待している。ダートでのデビュー戦は、好位から悠々と抜け出して、そのまま後続を３馬身差で完封した。横綱相撲で単勝１・７倍の断然人気に応えた。

芝に転じた２走前のつわぶき賞はスピードを生かしてハナを奪い、きつい流れを逃げ粘って２着。ゴール前で首差でかわされたものの、力を示した内容だった。前走の紅梅Ｓは２番手で折り合って最後までしぶとく脚を伸ばして２着を確保。田代助手は「勝ち馬がが強かったけど、この馬も垂れているわけではない。最後までしっかり走れていた」とうなずく。

７日の報知杯フィリーズレビューを除外となったが、乗り込みは順調。「前走後はリフレッシュして相変わらず動きはいい。現状。このくらいの距離が一番力を出せる」と同助手。自在性があって、逃げても控えても、しっかりと脚を使える。相手なりに崩れない安定感も光り、同世代なら牡馬相手でも好勝負になるとみている。（山本 理貴）