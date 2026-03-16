椎名林檎が“黒字ポリス”に扮して企業訪問 第2弾でセブン-イレブン本社に大潜入
11日に発売された椎名林檎ニューアルバム『禁じ手』のリリースを記念して、椎名のオフィシャルYouTubeチャンネルで配信開始となったスペシャルプログラム『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』内の企画『好景気パトロール』。同企画の第2弾が、18日午後10時からプレミア公開されることが決定した。
【動画】『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』#03 好景気パトロール「セブン‐イレブン」篇
『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』では、椎名がさまざまな耳より情報をお届け。番組内の看板企画コーナーとなる『好景気パトロール』では、国民に購買意欲のみならず、活気や笑顔をもたらしている“景気の象徴”とも言える大企業に“黒字ポリス”に扮（ふん）した椎名が訪問し、企業努力の極みを大調査する。さまざまなサービスに感じられる日本人ならではの細かい気配りや飽くなき向上心、そして“便利”“喜び”“感動”をもたらす商品はいかにして生まれたのか。普段は見ることのできない大企業の本社を訪ね、その裏側を覗き見する。
第1弾として、『好景気パトロール「新潮社」』篇が公開され、続く第2弾では、日々の生活にそっと寄り添ってくれる市民の味方、セブン-イレブン本社を訪問する。常々セブン-イレブンへの愛を叫び続けてきた椎名の願いを受け止め、快く出迎えてくれたのはセブン-イレブン・ジャパン阿久津社長。普段なかなか見ることのできない大企業本社の内部が案内され、さまざまなサービスに感じられる細かい気配りや飽くなき向上心、そして“便利”“喜び”“感動”をもたらす商品を生み出す企業努力の極みを大調査する。
【動画】『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』#03 好景気パトロール「セブン‐イレブン」篇
『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』では、椎名がさまざまな耳より情報をお届け。番組内の看板企画コーナーとなる『好景気パトロール』では、国民に購買意欲のみならず、活気や笑顔をもたらしている“景気の象徴”とも言える大企業に“黒字ポリス”に扮（ふん）した椎名が訪問し、企業努力の極みを大調査する。さまざまなサービスに感じられる日本人ならではの細かい気配りや飽くなき向上心、そして“便利”“喜び”“感動”をもたらす商品はいかにして生まれたのか。普段は見ることのできない大企業の本社を訪ね、その裏側を覗き見する。