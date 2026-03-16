“令和のスイカップ”元NHKアナ竹中知華、デジタル写真集リリース 知的な姿やバラ風呂カットなど
元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が、ジタル写真集『Everyday TOMOKA』をリリースした。『週刊プレイボーイ』公式C サイト「週プレ グラジャパ！」ほか、主要な電子書店にて発売中。
【写真】真っ赤な花びらを豊満ボディにまとう竹中知華
昨年11月、グラビア界に彗星のごとく現れ、大きな話題を呼んだ“令和のスイカップアナウンサー”竹中が、2026年度のカレンダーブックを発売その使用カットとアザーカットを収録したオリジナルデジタル写真集が完成した。
本作では、水着・ランジェリー姿はもちろん、知的なメガネ姿や、セクシーなバラ風呂でのショットなど、多彩な魅力を凝縮。タイトル通り、365日彼女を身近に感じ、毎日癒やされること間違いなしの一冊となる。
【写真】真っ赤な花びらを豊満ボディにまとう竹中知華
昨年11月、グラビア界に彗星のごとく現れ、大きな話題を呼んだ“令和のスイカップアナウンサー”竹中が、2026年度のカレンダーブックを発売その使用カットとアザーカットを収録したオリジナルデジタル写真集が完成した。
本作では、水着・ランジェリー姿はもちろん、知的なメガネ姿や、セクシーなバラ風呂でのショットなど、多彩な魅力を凝縮。タイトル通り、365日彼女を身近に感じ、毎日癒やされること間違いなしの一冊となる。