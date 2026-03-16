ＪＲ東日本は、人口の減少やサービスの維持・向上などを理由に、１４日から運賃を値上げし、栃木県内でも在来線や東北新幹線の運賃が値上げされます。

１３日昼頃のＪＲ宇都宮駅のみどりの窓口。定期券や切符は、１３日までに購入すれば乗車日が１４日以降であっても改定される前の運賃で購入できるということで、多くの利用客が訪れました。

ＪＲ東日本は、鉄道利用者の減少や物価の高騰などから、運賃を平均で７．１％値上げします。

運賃の全面的な値上げは、消費税の導入や増税への対応を除くと、１９８７年の会社発足以来初めてです。

値上げにより増えた収入は、安全対策やバリアフリー化などサービスの向上に充てるとしています。

県内の在来線の運賃は、東北本線、両毛線、水戸線で４．４％、日光線、烏山線で５．２％それぞれ値上がりします。

また、東北新幹線の宇都宮ー東京間では、片道の運賃が１１０円値上がりし、特急料金とあわせると、現在の４，４９０円から４，６００円になります。

そのほか在来線の「通勤定期」については、東北本線、両毛線、水戸線で７．２％、日光線、烏山線で１０．１％それぞれ値上がりします。

一方、「通学定期」は家計への負担を考慮して値上げはされません。

県内のみどりの窓口では混雑が予想されることから、１３日の営業時間を通常より１時間から３時間延長して対応しています。