Vaundy、NHK『18祭（フェス）』テーマソング「呼び声」MV公開 多くの名作映画をオマージュ
自身初・男性ソロアーティスト史上最年少での4大ドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”』を開催中のマルチアーティスト・Vaundyが、昨年12月にリリースした楽曲「呼び声」のミュージックビデオを公開した。
【動画】Vaundy、NHK『18祭（フェス）』テーマソング「呼び声」MV公開 多くの名作映画をオマージュ
「呼び声」はNHK『18祭（フェス）』のテーマソングとして、番組内で18歳世代の“本気”を受け止めて書き下ろした楽曲。
公開となったミュージックビデオは奥山大史監督を迎え、映画好きの主人公が夢に向かって一歩踏み出す短編映画のような作品が完成。映像内では多くの名作映画のオマージュも仕掛けられている。
28日には北海道・大和ハウス プレミストドームにて約35万人を動員し、全公演ソールドアウトとなる4大ドーム公演のファイナルを迎えるVaundy。9月からは自身初のアジアアリーナツアーの開催も決定している。
【動画】Vaundy、NHK『18祭（フェス）』テーマソング「呼び声」MV公開 多くの名作映画をオマージュ
「呼び声」はNHK『18祭（フェス）』のテーマソングとして、番組内で18歳世代の“本気”を受け止めて書き下ろした楽曲。
公開となったミュージックビデオは奥山大史監督を迎え、映画好きの主人公が夢に向かって一歩踏み出す短編映画のような作品が完成。映像内では多くの名作映画のオマージュも仕掛けられている。
28日には北海道・大和ハウス プレミストドームにて約35万人を動員し、全公演ソールドアウトとなる4大ドーム公演のファイナルを迎えるVaundy。9月からは自身初のアジアアリーナツアーの開催も決定している。