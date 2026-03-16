◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 米国ードミニカ共和国（2026年3月15日 ローンデポ・パーク）

昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたポール・スキーンズ投手（23＝パイレーツ）が15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表として準決勝のドミニカ共和国戦に先発。4回1/3を6安打1失点と粘りの投球を披露した。

注目を集めるドミニカ共和国の強力打線との対決。初回はタティスを左飛、マルテを二飛、ソトを二ゴロ。キレのある速球、変化球をストライクゾーンに投げ込み、わずか9球で乗り切った。

2回もゲレロを三ゴロ、マチャドを見逃し三振と順調だったが、カミネロに高めに浮いたスイーパーを狙われ、左中間へ先制ソロを浴びた。3回は2死一塁からマルテに右前打を許したが、右翼手・ジャッジの好返球で一塁走者のタティスを三塁タッチアウトに仕留めてしのいだ。味方が逆転してくれた直後の4回は連打と死球などで2死満塁としたものの、ウェルズを左飛に打ち取ってピンチを脱出した。

5回は1死から連打を浴び一、二塁としたところで降板。代わったロジャーズが遊ゴロ併殺でしのいだ。

スキーンズは昨季、メジャーで32試合に登板して10勝10敗、両リーグトップの防御率1・97の好成績を残してメジャー2年目では初のサイ・ヤング賞を獲得した。WBCは1次ラウンドのメキシコ戦で先発し、4回1安打無失点、7奪三振と圧巻の投球で勝利に貢献していた。