「すごくふらついて…飲酒かなと」バイクが転倒し自宅前の車に衝突するもそのまま逃走…修理費用約50万円　愛知・名古屋市

愛知・名古屋市の住宅街で8日、駐車場に止められていた車にバイクが衝突する事故の瞬間が防犯カメラに撮影された。

転倒したライダーはバイクを引き起こしたものの、そのまま現場から立ち去ったという。

翌朝、住人は確認したのは、大きくへこんだ車の後部。

修理費用は約50万円だという。

深夜の住宅街で当て逃げ

愛知・名古屋市で8日午前1時半頃、閑静な住宅街の駐車場を映す防犯カメラが撮影したのは、画面右側から現れた1台のバイクだ。

すると、駐車中の車に衝突して転倒する。

ライダーはすぐに立ち上がり、バイクを引き起こしたが、そのまま走り去ってしまった。

住人は、「もう腹立たしいというか、その場で言ってくれればよかったが」と怒りをにじませている。

朝、玄関を開けた住人の目に飛び込んできたのは、後方が大きくへこんだ愛車の無残な姿だった。

修理費用は約50万円になるという。

飲酒運転？様子がおかしいライダー

住人によると、当て逃げをしたのは20代前後とみられる男だった。

住人は、「すごくふらついている状態で、うちの方にぶつかって来たので、飲酒していたのかなという印象」と当時の様子を語っている。

別の角度から事故の瞬間をとらえた映像。

画面上部に停車しているのが、被害にあった車だ。

角を曲がってきたバイクは電柱に接触すると、そのまま車に衝突していた。

バイクは電柱に接触したことでバランスを崩したとみられている。

住人は、警察に通報したという。

（「イット！」 3月13日放送より）