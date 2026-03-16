◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

米国のＡ・ジャッジ外野手が１６日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦に「３番・右翼」で先発出場し、５回１死の第３打席にバックスクリーンへ向かう豪快な打球を放ったが、中堅・ロドリゲスにフェンス際で本塁打キャッチされ、今大会３号とはならなかった。

１点ビハインドの３回の守備では、２死一塁の場面で右前に打球が飛ぶと、好返球で三塁を狙った一走・タティスの進塁を阻止した。ジャッジのファインプレーに観客は総立ちとなった。流れを呼び込むと、直後の４回には先頭ヘンダーソン（オリオールズ）が同点弾を放つと、アンソニー（レッドソックス）に勝ち越しソロが飛び出していた。

今大会は試合前時点で、５試合に出場し、５安打２本塁打、５打点、打率２割６分３厘をマークしている。ＷＢＣ初出場で、初打席となった初戦のブラジル戦では、衝撃の先制２ランでデビューを飾っていた。

メジャー最強軍団を擁する両チームによる「史上最高の戦い」と注目度の高い一戦。“夢対決”を前にジャッジは会見で「これは子供のころに夢見るようなことです。最高の中の最高の選手たちとプレーすること。こちらには最高のチームがいて、向こうにも最高のチームがいます。裏庭でウィッフルボールをして遊んでいるときに思い描くようなもので、こういう瞬間を夢見るものなんです。だからフィールドに出るのが楽しみですし、今夜この試合が始まるのが楽しみです」と、目をぎらつかせていた。

連覇を狙った前回２３年大会では決勝で日本代表に敗れて準優勝に終わった米国代表。今回はＭＶＰ３度を誇るジャッジを主将に指名し、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的。さらに投手陣も昨季サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）の２人を据え、投打で紛れもない史上最強軍団となっている。