＜第98回米アカデミー賞授賞式＞◇15日（日本時間16日）◇米ロサンゼルス・ドルビー・シアター

授賞式恒例の当該年度内に亡くなった世界的な映画人を追悼するコーナーで、25年11月8日に92歳で亡くなった仲代達矢さんが紹介された。仲代さんは、同年9月に89歳で亡くなった米俳優ロバート・レッドフォードさんと並んで、亡くなった世界的な映画人の1人に名を連ねた。

仲代さんは、81年の第53回アカデミー賞で外国語映画賞と美術賞の2部門にノミネートされた、黒澤明監督の「影武者」に主演。また、86年の第58回アカデミー賞で監督賞を含む4部門にノミネートされ、ワダ・エミがさんが衣装デザイン賞を受賞した、同監督の「乱」にも主演した。追悼コーナーでは、侍の姿で刀を振り下ろす仲代さんの写真とともに「TATSUYA NAKADAI ACTOR」とテロップが入り、紹介された。

また、88年の第60回アカデミー賞で作品賞、監督賞、坂本龍一さんの作曲賞など9部門を受賞した「ラストエンペラー」や95年「モータル・コンバット」などに出演し、25年12月に75歳で亡くなったケイリー＝ヒロユキ・タガワさんも紹介された。