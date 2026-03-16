BTS・ V、新AL『ARIRANG』個人版LPが日米韓で“完売ラッシュ”！ティーザー映像も1000万回突破

BTSのカムバックに向けた熱気が、世界中で最高潮に達している。

特にメンバー、Vの個人バージョンLP「VELVET RED」の勢いが凄まじい。韓国、アメリカ、日本で相次いで完売を記録し、予約販売の段階から圧倒的な人気を見せつけている。

【写真】V、“ベッド写真”が流出？

BTSは来る3月20日、5thフルアルバム『ARIRANG』を全世界同時リリースする。今回のアルバムではメンバー別のLP盤（もラインナップされており、今年1月の発売告知と同時に予約販売がスタートしていた。

なかでもVの「VELVET RED」バージョンは、アメリカの大手ディスカウントストア「Target」において、全メンバーの中で最も早く完売。その後、再入荷されるも即座にソールドアウトとなり、1次・2次販売ともに真っ先に在庫が尽きるという驚異的な記録を打ち立てた。

アメリカのファン専用ストア「Weverse Shop US」でも状況は同じだ。入荷直後に完売し、再入荷と品切れを繰り返した末、現在は入手困難な状態が続いている。

（写真提供＝OSEN）Ｖ

日本市場におけるVの存在感も圧倒的だ。Amazon Japanでは、メンバー別LPの中で唯一「売れ筋ランキング」と「新着ランキング」の2部門に同時ランクイン。予約販売量でも群を抜く数字を叩き出した。

さらに、楽天市場内の「GOODS & MUSIC」では、全バージョンの中で最高値が設定されたにもかかわらず即完売。Qoo10の各販売元でも最多販売量を記録するなど、その市場価値の高さを証明している。

韓国国内では個人別LPの公式販売は行われていないが、海外盤を直輸入する「NAVERスマートストア」では、デイリー販売ランキングで堂々の1位に浮上。わずか1日の予約販売期間で、週間チャートの首位を奪取する快挙を成し遂げた。

こうしたVの話題性は、映像コンテンツへも波及している。Netflixは3月21日に公開を控える『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のティーザー映像（V編）を解禁。映像内でVが緊張感の漂う声で「6DAYS」と囁くシーンが大きな反響を呼び、公開からわずか8時間で1000万回再生を突破した。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。