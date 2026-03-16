

資料 コメ

四国経済産業局は3月13日、1月の四国地域の百貨店・スーパー（259店）の販売状況（速報値）をまとめました。

販売額の合計は496億5000万円（前年同期比2.2％増）で、15カ月連続で前年を上回りました。

品目別では、飲食料品が15カ月連続、その他の商品も11カ月連続で前年を上回りました。

香川県の89店の販売額は162億5000万円（前年同期比1.4％増）でした。

既存店ベースでは四国が2.6％増、香川が1.3％増でともに2カ月ぶりに前年を上回りました。百貨店では高級時計や美術品などの高額品が好調です。またスーパーでは飲食料品の米や鶏卵の高値が続き、冷凍食品や総菜の動きが好調です。

四国地方のコンビニエンスストア（1572店）の1月の販売額は1.1％増、家電大型専門店（83店）は7.9％増、ドラッグストア（684店）は5.9％増、ホームセンター（203店）は1.1％減でした。

香川県のコンビニエンスストア（409店）は2.6％増、家電大型専門店（27店）は8.6％増、ドラッグストア（165店）は4.7％増、ホームセンター（46店）は1.3％減でした。