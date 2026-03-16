【ひらがなクイズ】脳トレに挑戦！ 空欄に共通するひらがな2文字は？ ヒントは伝統的な家庭料理
普段、何気なく口にしている日本語をパズルのように組み合わせて、脳をリフレッシュさせてみませんか？
今回は、心からの称賛を伝えるフレーズから、毎日の食事でおなじみのメニュー、さらには色彩にまつわる言葉まで、バリエーション豊かにセレクトしました。3つの空白すべてを正しく埋める2文字が何か、記憶を頼りに探り当ててみましょう。
□□ごと
□□そしる
あ□□
ヒント：日本の食卓に欠かせない、みそを溶き入れた伝統的な汁物は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードに「おみ」を補うと、次のようになります。
おみごと（お見事）
おみそしる（お味噌汁）
あおみ（青み）
素晴らしい技量や結果を称える「お見事（おみごと）」、豆腐やわかめなど好みの具材で楽しむ「お味噌汁（おみそしる）」、そして色の深みやニュアンスを表す「青み（あおみ）」。称賛の表現、家庭料理、色彩の形容と、全く異なるジャンルの言葉たちがつながりました。
共通のピースが見つかった瞬間の、ひらがなならではの発見を楽しんでいただけたでしょうか。すっきりとした達成感を感じられたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心からの称賛を伝えるフレーズから、毎日の食事でおなじみのメニュー、さらには色彩にまつわる言葉まで、バリエーション豊かにセレクトしました。3つの空白すべてを正しく埋める2文字が何か、記憶を頼りに探り当ててみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□そしる
あ□□
ヒント：日本の食卓に欠かせない、みそを溶き入れた伝統的な汁物は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おみ正解は「おみ」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おみ」を補うと、次のようになります。
おみごと（お見事）
おみそしる（お味噌汁）
あおみ（青み）
素晴らしい技量や結果を称える「お見事（おみごと）」、豆腐やわかめなど好みの具材で楽しむ「お味噌汁（おみそしる）」、そして色の深みやニュアンスを表す「青み（あおみ）」。称賛の表現、家庭料理、色彩の形容と、全く異なるジャンルの言葉たちがつながりました。
共通のピースが見つかった瞬間の、ひらがなならではの発見を楽しんでいただけたでしょうか。すっきりとした達成感を感じられたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)