公式じゃないけどついに出た！

レトロブームで古いカメラの復刻や、フィルターで色褪せたエモさを出すカメラ界隈。フィルムのパトローネがそのまんまデジカメになった｢Opt! オプト OPT100 Neo Film｣や、デジカメに生まれ変わったコダックのポケットカメラ｢Kodak Fling｣など、一風変わったタイプも現代ならではのアップデートです。

懐かしのカメラといえば、1986年のデビューで大ヒットした、富士フイルムの｢写ルンです｣もそのひとつ。今でも現役ですが、その存在も現像した写真もレトロのまんま。これもデジタル化してくれたらなー。

待ち望んでいたデジタル使い捨てカメラ

公式が開発してくれないので、ケンコー・トキナーが巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ「レトロデジ90」を作っちゃいました。

巻き上げカメラ風トイデジタルカメラ

「レトロデジ90」発売✨



ダイヤル式巻き上げカメラのように、

ダイヤルを回してシャッターを切るデジカメ

️平成レトロな写りを、

懐かしいアナログ操作とともに楽しめる

写真だけでなく動画撮影にも対応



発売日：3月19日https://t.co/VkpSt11Xhd pic.twitter.com/T3PzC5vFwp - Kenko Tokina【公式】カメラアクセ情報 (@KenkoTokina_JP) March 13, 2026

見た目が「写ルンです」オマージュなだけでなく、ダイヤルを回してシャッターを切る撮影も、フラッシュがあるのも同じ。作風はカラー／モノクロ／セピアがありますが、仕上がりはザラっとした平成レトロ風でエモさ爆発です。

現像不要でデータ転送

背面に確認用画面もありませんが、写真と動画（音声付き）はmicroSDカードに保存できるので、どんだけ撮影に失敗しても気にせずガンガン連写できます。

データ転送はカードの入れ替えでも、USBケーブルでPCと繋いでもOK。だけど充電式ではなく単4乾電池3本で駆動するのがアナログです。そこは充電式の単4電池を使えばエコですけどね。

Image: KenkoTokina

使い捨てカメラは贅沢品

うちの子供が長期休みでキャンプに行く時、スマホ禁止で使い捨てカメラしか持参できないのでコレは非常にありがたい存在かもしれません。フラッシュ忘れで失敗写真が多いですし、もったいながって使い切らないんです。こういうのを許可してくれたらなぁ。

市販の使い捨てカメラはほぼ3,000円＋現像代1,000円前後で毎回は痛い出費。「レトロデジ90」は8,470円ですが撮り放題です。

参考までに、最近は他社も使い捨てカメラ風デジカメ｢ONE35 V2 Camera｣を出しましたが、1万6800円と倍のお値段です（そのかわりオシャレです）。「レトロデジ90」の優勝ですね。

Source: YouTube, X, KenkoTokina (1, 2)