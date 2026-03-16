「日本史上最大級の奇跡だ」664日ぶり！日本サッカー待望の“一報”に韓国メディアが驚嘆！「W杯出場へ期待が高まる」

「日本史上最大級の奇跡だ」664日ぶり！日本サッカー待望の“一報”に韓国メディアが驚嘆！「W杯出場へ期待が高まる」