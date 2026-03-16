新年度予算案の審議は、きょうから参議院で始まり、高市総理はアメリカのトランプ大統領が日本への船舶の派遣に期待を示していることについて、「対応を検討中」だと述べました。国会記者会館から中継です。

野党側は、トランプ大統領が期待するホルムズ海峡への艦船の派遣について、政府の検討状況をただしました。

無所属 広田一 議員

「今般の日米首脳会談で、米国側から船舶の護衛活動への参加検討を求められる可能性が高いと想定されますけど、その場合どのように対応されるのでしょうか」

高市総理

「もちろん、日本の法律の範囲内ででございますけれども、どのように日本関係船舶およびその乗員の命を守っていくか、何ができるかということを検討中でございます」

高市総理は、今週19日に予定されている日米首脳会談で、中東情勢について「事態の早期沈静化に向けた日本の考え方や立場を踏まえ議論する」と強調した上で、艦船の派遣をめぐっては、「対応を検討中」と述べるにとどめました。

また、小泉防衛大臣は「現時点で自衛隊を派遣することは考えていない」と明らかにしました。

予算案の審議は、きょうから参議院にうつり、与党側は年度内成立を目指しているものの、野党側は例年通りの充実した審議を求めていて、攻防が続いています。