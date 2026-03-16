タレントの稲村亜美（30）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝、侍ジャパンとベネズエラの一戦を観戦したことを報告した。

日本代表「侍ジャパン」（1次ラウンドC組1位）はベネズエラ（同D組2位）に打ち負け、同大会史上初めてベスト8で敗退した。

稲村は自身のインスタグラムで「昨日は日本VSベネズエラを観戦！！！！」と題してつづり始めた。

「まず最初にいいたいことは選手の皆さん日の丸を背負って戦ってくれたことに感謝です。応援できて幸せでした、、、」と侍ジャパンに感謝した。

そして「結果としては敗れてしまいましたが、改めて野球の難しさや醍醐味を感じられる試合でした。応援している側でこんなに悔しい気持ちになってしまったのでグランドにたってたみなさんの気持ちは計り知れませんよね、、、本当に本当にお疲れさまでした」と選手たちをねぎらった。

最後に「次はプレミア、ロスオリンピックと続くので侍ジャパンをまた応援できる日を楽しみに頑張りたいと思います」と期待する言葉で締めた。

写真では、日本代表のユニホーム着用したローンデポ・パークの様子を投稿した。

ネットでは「侍ジャパンの戦いは本当にかっこよかった」「マイアミで応援してくれてありがとう」「素敵」「美しい」「侍ジャパン感動をありがとう」などの声が上がった。