ガソリンスタンドで給油する男性＝14日、米ニューヨーク市/Charly Triballeau/AFP/Getty Images

（CNN）米国のガソリン価格が15日、全米自動車協会（AAA）の集計で1ガロンあたり平均3.70ドル（約590円）に達し、イランとの戦争が始まった2月28日以来、24％上昇した。

専門家によると、たとえ戦争が今日終わったとしても、世界の石油の20％が通過するホルムズ海峡の再開までには1〜3カ月かかる可能性がある。安全な航行を待っている数百隻の待機状態が解消され、石油大手が損傷した生産施設を復旧して生産量を増やし、輸送を再開するまでには時間がかかる。戦争が長引けば長引くほど、価格はさらに上昇する。

イランとの戦争はそれ以外の形でも消費者を直撃する可能性がある。

航空運賃：石油価格が高騰すれば、航空機の燃料コストも高騰する。ユナイテッド航空のスコット・カービー最高経営責任者（CEO）は先週、恐らく航空運賃もすぐに上がり始めるだろうと語った。

食品：燃料価格高騰の影響は、まず農産品や食肉、乳製品に及ぶ。石油価格の上昇で輸送費は増大しており、戦争が長引くほど上昇が続く見通しだ。長期間の保存ができない食品ほど備蓄ができず、値上がりしやすくなる。

住宅ローン金利：米国の住宅ローン金利は、米連邦準備制度理事会（FRB）による昨年の3回の利下げで過去9カ月間、着実に低下していた。しかし今、戦争による経済的打撃の懸念から、国債利回りに対する上昇圧力が強まっている。10年物米国債利回りと連動する住宅ローン金利も数週間前に上昇して再び6％を超えた。