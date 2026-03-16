【8分で大根に甘辛味がしみしみ】豚バラ大根のルーローハン。濃厚味で白飯が進む！
ご飯に具をどどんとかけて楽しむ、台湾の人気飯。今回は豚バラのうまみに加え、大根やしいたけをたっぷり入れて野菜もとれる一皿に。
ワンパンで作れて洗いものが少ないのもうれしいところ。お肉も卵も野菜もとれて、家族ウケも抜群です！
『豚バラ大根のルーローハン』のレシピ
材料（2人分）
豚バラ肉（焼き肉用）……150g
大根……1/4本（約250g）
生しいたけ……2個
ゆで卵（沸騰後8分ゆでたもの）……2個
温かいご飯……400g
にんにくのみじん切り……1かけ分
しょうがのみじん切り……1かけ分
サラダ油……大さじ1/2
〈A〉
砂糖……大さじ1と1/2
水……大さじ5
オイスターソース……大さじ2
しょうゆ……大さじ1
五香粉……小さじ1/4
高菜漬け……20g
作り方
（1）大根は皮をむいて1cm角に、しいたけは軸を切り、1cm四方に切る。豚肉は1cm四方に切る。
（2）フライパンにサラダ油、にんにく、しょうがを入れて中火で熱し、香りが立ったら豚肉を加えて炒める。肉の色が変わったら大根、しいたけを加え、大根が透き通るまで2分ほど炒める。
（3）〈A〉を加えて混ぜ、煮立ったらふたをして、弱めの中火で8分ほど煮る。ゆで卵を加えて中火にし、さっと煮る。
（4）器にご飯を等分に盛り、ゆで卵以外の（3）をかける。ゆで卵を半分に切り、食べやすく切った高菜漬けとともにのせる。
POINT
五香粉がない場合は抜いて作っても。豚バラ大根丼になりますが、それもまたおいしい！
味がしみた具材をご飯にたっぷり盛って。豪快にどうぞ♪
食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。