【8分で大根に甘辛味がしみしみ】豚バラ大根のルーローハン。濃厚味で白飯が進む！

ご飯に具をどどんとかけて楽しむ、台湾の人気飯。今回は豚バラのうまみに加え、大根やしいたけをたっぷり入れて野菜もとれる一皿に。

ワンパンで作れて洗いものが少ないのもうれしいところ。お肉も卵も野菜もとれて、家族ウケも抜群です！

『豚バラ大根のルーローハン』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ肉（焼き肉用）……150g

大根……1/4本（約250g）

生しいたけ……2個

ゆで卵（沸騰後8分ゆでたもの）……2個

温かいご飯……400g

にんにくのみじん切り……1かけ分

しょうがのみじん切り……1かけ分

サラダ油……大さじ1/2

〈A〉

砂糖……大さじ1と1/2

水……大さじ5

オイスターソース……大さじ2

しょうゆ……大さじ1

五香粉……小さじ1/4

高菜漬け……20g

作り方

（1）大根は皮をむいて1cm角に、しいたけは軸を切り、1cm四方に切る。豚肉は1cm四方に切る。

（2）フライパンにサラダ油、にんにく、しょうがを入れて中火で熱し、香りが立ったら豚肉を加えて炒める。肉の色が変わったら大根、しいたけを加え、大根が透き通るまで2分ほど炒める。

（3）〈A〉を加えて混ぜ、煮立ったらふたをして、弱めの中火で8分ほど煮る。ゆで卵を加えて中火にし、さっと煮る。

（4）器にご飯を等分に盛り、ゆで卵以外の（3）をかける。ゆで卵を半分に切り、食べやすく切った高菜漬けとともにのせる。

POINT

五香粉がない場合は抜いて作っても。豚バラ大根丼になりますが、それもまたおいしい！

味がしみた具材をご飯にたっぷり盛って。豪快にどうぞ♪

（『オレンジページ』2026年3月2日号より）