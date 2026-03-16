１６日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、一気に１０年の月日が経過し、八雲となったヘブン（トミー・バストウ）とトキ（高石あかり）らは東京に引っ越していたが、ある人物も一緒だったことにネットも安堵（あんど）した。

この日の「ばけばけ」では、雨清水八雲、トキ、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、そして勘太と勲という２人の息子も一緒に東京暮らしを始めていた。

朝餉では「おはようございます」と準備をしていたのは、熊本で女中をしていたクマ（夏目透羽）だった。クマは幼い頃に親を亡くし、苦労してきた…と自分の生い立ちを明かしており、女中の仕事がなくならないよう、トキやフミが家事をすることを一切禁止していたが、東京では、フミがかつお節を削るシーンがあり、かつお節を削らせて貰えるぐらいには譲歩しているようだ。

身寄りのないクマも一緒に東京に来たことにネットもホッ。「あ、おクマちゃんは東京についてきてくれたんだね」「おクマちゃんは東京まで一緒」「おクマちゃんも含めて皆で東京に居てなんだか感慨深い」「おクマちゃん居てくれてよかった！」などの声が上がっていた。