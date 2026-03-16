１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円３０銭前後と前週末１３日の午後５時時点に比べ１２銭程度のドル安・円高で推移している。



１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円７３銭前後と前日と比べて３８銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイスラエルによるイランへの軍事行動が長期化するとの見方が広がり、米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物が一時１バレル＝９９ドル台に上昇した。原油高を背景にインフレ懸念が広がり、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が後退。有事のドル買いの流れのなかでドル円は１年８カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。



日本時間１６日のドル円相場は午前９時台に一時１５９円２０銭台まで軟化した。ＷＴＩ期近物は１００ドルの大台を再び突破したものの、ホルムズ海峡の再開に関する期待感もあって、上昇は一服。更に片山さつき財務相が為替市場について、最大限の緊張感を持って断固たる措置を含めた姿勢でいる、と発言したと伝わり、ドル円相場を下押しした。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４５５ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．０００３ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８２円４８銭前後と同１７銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS