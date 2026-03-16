「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で任天堂<7974.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



きょうの東京市場で任天堂は売り買い交錯。５日に発売したＮｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２（ニンテンドースイッチ・ツー）向けソフト「ぽこ あ ポケモン」の世界累計販売本数が発売後４日間で２２０万本を突破したと１２日に発表した。前週は同作のヒットを好感した投資資金が流入し株価水準を大きく切り上げたものの、２５日移動平均線との上方カイ離率は１５％程度となっている。過熱感への警戒が高まり、売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS