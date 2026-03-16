久保建英がジョーク交えて順調な回復アピール「すでに何人かの選手よりは速く走れていると思う」
負傷欠場中のソシエダMF久保建英が15日、オサスナ戦の試合前に『DAZNスペイン』の現地中継に出演し、ジョークを交えながら順調に回復していることを語った。
久保は1月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを痛めて離脱を余儀なくされた。ただ久保はこの日、「全体的にはかなり良い感じだよ。しっかり回復するために数日間日本に戻ってから、ここでリハビリ担当の人などとセッションを行っている。それも順調で復帰までの期間が少し短くなっている」と復帰が近くなっていることを示した。
ソシエダのペッレグリーノ・マタラッツォ監督も、国際Aマッチウィーク明けの4月5日に行うレバンテ戦から復帰できることを期待している。久保はそうした指揮官の言葉について訊かれると「監督がレバンテ戦に出ろというなら出るしかないね。そういうものだ」とユーモアを交えて反応。その上で早期復帰への意欲を口にした。
「たくさん休んだしチームは好調だ。僕はつねに何かプラスアルファをもたらしたいし、チームに貢献できるのが早ければ早いほどいい」
さらに久保は「すでに何人かの選手よりは速く走れていると思う」とジョークを口にし、現地レポーターらを笑わせながら順調な回復をアピール。4月18日にはコパ・デル・レイ決勝も控えているなか、ピッチに戻ってくる日は近そうだ。
久保は1月18日のバルセロナ戦で左ハムストリングを痛めて離脱を余儀なくされた。ただ久保はこの日、「全体的にはかなり良い感じだよ。しっかり回復するために数日間日本に戻ってから、ここでリハビリ担当の人などとセッションを行っている。それも順調で復帰までの期間が少し短くなっている」と復帰が近くなっていることを示した。
「たくさん休んだしチームは好調だ。僕はつねに何かプラスアルファをもたらしたいし、チームに貢献できるのが早ければ早いほどいい」
さらに久保は「すでに何人かの選手よりは速く走れていると思う」とジョークを口にし、現地レポーターらを笑わせながら順調な回復をアピール。4月18日にはコパ・デル・レイ決勝も控えているなか、ピッチに戻ってくる日は近そうだ。