山下美月が3つの春リップで魅惑の3変化！『VOCE』5月号巻頭メイクに登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

俳優・山下美月が、『VOCE』5月号の巻頭メイクに登場。今春注目のリップをテーマに、ピンク、ブラウン、グロッシーと、3つのリップルックを披露した。

■思わず“キュン”としてしまうような愛らしい表情も

撮影が行われたのは、出演ドラマのクランクアップ翌日。疲れにもかかわらず、スタジオに入ると明るい笑顔でスタッフに挨拶し、撮影は和やかな雰囲気でスタート。

メイク中には、今気になっている美容法についても楽しそうに話す場面も。日々美しさを追求し続ける姿勢や、常に上を目指すストイックさにスタッフ一同は感銘を受けたという。またこの日はよく晴れた日で、スタジオには強い日差しが差し込むコンディション。カメラに向ける山下のまっすぐな眼差しは、思わず見惚れてしまうほど印象的だった。

春気分を加速させるピンクリップのルックでは、衣装もピンクでリンクさせたピュアな雰囲気に。一方、ブラウンリップではガラッと印象を変え、洗練された大人の女性像を表現。さらに、グロッシーなリップを纏ったルックでは、思わず“キュン”としてしまうような愛らしい表情も披露した。

3つのリップで見せる3つの表情。それぞれ異なる魅力をまとった山下美月を堪能できる巻頭メイクとなっている。

■書籍情報

2026.03.21 ON SALE

『VOCE』2026年5月号

通常版表紙：有村架純

Special Edition表紙：山田涼介（Hey! Say! JUMP）

Special Edition増刊表紙：有村架純

■関連リンク

『VOCE』（ヴォーチェ）ウェブサイト

https://i-『VOCE』.jp

■【画像】『VOCE』2026年5月号各表紙