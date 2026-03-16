本日3月16日（月）24時39分〜25時4分 日本テレビ系で放送 timeleszのレギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」。今をときめく人気者たちが、タイムレスナックで素を見せつつ「しゃべって、歌って、仲良くなる」時間をお届けする新感覚トークバラエティー企画。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人のホンネや、ゲストの知られざる一面が飛び出す。

今夜のゲストは、timeleszの頼れる先輩である増田貴久（NEWS）と、世界を股にかけ活躍するとにかく明るい安村。予測不能な化学反応の予感…!?

今回の企画は「青春相談室」。スナックのママの息子である中学2年生の少年が抱える思春期ならではの切実な悩みに、大人たちが即興で「カッコいいアドバイス」を伝授。対決方式で行われるこの企画では、増田が「得意だよ得意！」と自信をのぞかせれば、安村も独自の人生観で応戦しようと意気込む。

第一戦の「増田貴久vs寺西拓人」では、バスケ部の女子への告白セリフ対決で火花が散る。増田がある名言を彷彿とさせる熱い言葉を叩きつければ、対する寺西は中学2年生には大人すぎるアプローチで勝負！timeleszから様々なツッコミが入る中、果たして少年の心に響いたのはどちらのアドバイス!?

第二戦は「松島聡vs原嘉孝」。普段は穏やかでニコニコな「ちゃぼそう」コンビのバトルに、スタジオ中が「いいねー！」と大盛り上がりする展開に。そして、佐藤勝利と篠塚大輝も対決。

後半戦では、悩みのテーマが「告白」から「将来の夢」へとチェンジ。ラーメン屋を開きたいという少年に対し、橋本将生ととにかく明るい安村が対決。ラストの猪俣周杜と菊池風磨の対決では、アイドルを目指す少年の悩みに対し二人が回答。

決勝戦では、意外なメンバーが再集結！果たして、勝者が放つカッコいいアドバイスとは!?

最後には増田と歌いたいNEWSの名曲「weeeek」を全員で熱唱！今夜、あなたの悩みも歌と笑いで吹き飛ぶ!? ぜひお楽しみに。

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