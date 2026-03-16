昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（享年78）のお別れの会が16日、都内ホテルで開催された。プロ通算113勝（うちツアー94勝）、賞金王12度という不滅の記録を残し"ジャンボ"の愛称で親しまれた尾崎さんを、1000人の関係者がしのんだ。

会場の祭壇は富士山とゴルフ場をイメージしたもの。右手を掲げる尾崎さんの遺影が中央に飾られた。

お別れの会は日本プロゴルフ協会（PGA）と日本ゴルフツアー機構（JGTO）が主催。往年のライバル・青木功が代表発起人を務め、PGA、JGTO、ジャパンゴルフツアー選手会が発起人として協力。長男・智春氏が喪主を務めた。一般献花は午後1時半から2時半まで行われる。

尾崎さんは、プロゴルファー転身前にはプロ野球の西鉄ライオンズでプレーしており、多くの野球関係者も参列した。

豪快なショットが代名詞の尾崎さんは、日本男子ツアーで最多の94勝を挙げ、賞金王に12度輝くなどゴルフ人気をけん引。晩年はアカデミーを開設して若手の育成に注力し、昨年4月のシェブロン選手権で海外メジャー初制覇を果たした西郷真央、昨季日本ツアーで年間女王に輝いた佐久間朱莉ら後進の指導でも手腕を発揮した。