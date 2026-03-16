＜アカデミー賞＞脚本賞はライアン・クーグラー 『罪人たち』で初受賞
日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『罪人たち』ライアン・クーグラーが自身初となる脚本賞に輝いた。
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クーグラー監督は、鉄道警察による黒人青年の射殺事件を題材にした『フルートベール駅で』（2013）で長編映画監督デビューを果たし、サンダンス映画祭でグランプリと観客賞の2冠に輝いたほか、カンヌ国際映画祭ある視点部門フューチャーアワードなどを獲得。その後、『ロッキー』シリーズの新章となる『クリード チャンプを継ぐ男』（2015）とMCU作品『ブラックパンサー』シリーズ（2018／2022）などを手掛けた。製作を務めた『ユダ＆ブラック・メシア 裏切りの代償』（2021）でアカデミー賞作品賞、『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』で歌曲賞、そして本作で作品賞と監督賞、脚本賞にノミネートされている。
本年度のアカデミー賞において、歴代最多記録更新となる16部門に候補入りを果たした本作は、クーグラー監督がデビュー作以来のコラボレーターであるマイケル・B・ジョーダンを主演に迎えたノンストップ・サバイバルホラー。
1930年代の信仰深いアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、かつての故郷で一攫千金の夢を賭けた商売を計画する。それは、当時禁じられていた酒や音楽をふるまう、この世の欲望を詰め込んだようなダンスホールだった。オープン初日の夜、多くの客たちが宴に熱狂する。ある招かざる者たちが現れるまでは…。最高の歓喜は、一瞬にして理不尽な絶望にのみ込まれ、人知を超えた狂乱の幕が開ける。果たして兄弟は、夜明けまで、生き残ることが出来るのか――。
出演はマイケルのほか、ヘイリー・スタインフェルド、マイルズ・ケイトン、ジャック・オコンネル、ウンミ・モサク、ジェイミー・ローソン、オマー・ベンソン・ミラー、デルロイ・リンドーら。
＜第98回アカデミー賞脚本賞：候補者一覧（★が受賞者）＞
ロバート・カプロウ 『Blue Moon（原題）』
ジャファール・パナヒ（協力ナディル・サイヴァル、シャドメア・ラスティン、メフディ・マフムディアン） 『シンプル・アクシデント／偶然』
ロナルド・ブロンスタイン、ジョシュ・サフディ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
★ライアン・クーグラー 『罪人たち』
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クーグラー監督は、鉄道警察による黒人青年の射殺事件を題材にした『フルートベール駅で』（2013）で長編映画監督デビューを果たし、サンダンス映画祭でグランプリと観客賞の2冠に輝いたほか、カンヌ国際映画祭ある視点部門フューチャーアワードなどを獲得。その後、『ロッキー』シリーズの新章となる『クリード チャンプを継ぐ男』（2015）とMCU作品『ブラックパンサー』シリーズ（2018／2022）などを手掛けた。製作を務めた『ユダ＆ブラック・メシア 裏切りの代償』（2021）でアカデミー賞作品賞、『ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー』で歌曲賞、そして本作で作品賞と監督賞、脚本賞にノミネートされている。
1930年代の信仰深いアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、かつての故郷で一攫千金の夢を賭けた商売を計画する。それは、当時禁じられていた酒や音楽をふるまう、この世の欲望を詰め込んだようなダンスホールだった。オープン初日の夜、多くの客たちが宴に熱狂する。ある招かざる者たちが現れるまでは…。最高の歓喜は、一瞬にして理不尽な絶望にのみ込まれ、人知を超えた狂乱の幕が開ける。果たして兄弟は、夜明けまで、生き残ることが出来るのか――。
出演はマイケルのほか、ヘイリー・スタインフェルド、マイルズ・ケイトン、ジャック・オコンネル、ウンミ・モサク、ジェイミー・ローソン、オマー・ベンソン・ミラー、デルロイ・リンドーら。
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ロバート・カプロウ 『Blue Moon（原題）』
ジャファール・パナヒ（協力ナディル・サイヴァル、シャドメア・ラスティン、メフディ・マフムディアン） 『シンプル・アクシデント／偶然』
ロナルド・ブロンスタイン、ジョシュ・サフディ 『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
エスキル・フォクト、ヨアキム・トリアー 『センチメンタル・バリュー』
★ライアン・クーグラー 『罪人たち』