ゆずが、⽇本テレビ系の情報番組『DayDay.』の新テーマソングを担当することが決定した。テーマ曲は3⽉30⽇放送回で初オンエアされる。

テーマソング担当は、本⽇3⽉16⽇放送の同番組内インタビューで発表となったものだ。楽曲名やリリースなど、詳細は後⽇発表される。

以下に新テーマソング担当に関する北川悠のコメントをお届けしたい。

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「約20年近く親交のある⼭ちゃんが司会を務める「DayDay.」に曲を書かせてもらうことができて、本当に嬉しいです。

みんなのはじまりの朝に寄り添えるような前向きな曲になると思います。

絶賛制作中なので、完成をお楽しみに」

──北川悠仁

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ゆずは5⽉4⽇の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに、キャリア初の弾き語りアリーナツアー＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026 ⼼⾳＞を開催する。7⽉26⽇の神奈川・横浜アリーナ公演まで全21公演を⾏う予定だ。

■アルバム『⼼⾳』

2026年3⽉11⽇(⽔)発売

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon

CD購入リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD

配信リンク：https://yuzuofficial.lnk.to/albumshin-on

【初回⽣産限定盤(CD+Blu-ray)】

TFCC-81183〜81184 ￥7,700(税込)

【初回⽣産限定盤(CD+DVD)】

TFCC-81185〜81186 ￥7,700(税込)

【通常盤(CDのみ)】

TFCC-81187 ￥3,300(税込) ▼CD収録曲

1.翠光

2.⼼⾳

※⽇本⽣命CM ソング

3.幾重

※NHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング

4.⼿のなる⽅へ

※エバラ⾷品“焼肉のたれ”シリーズCMソング

5.出発前

6.⽇替わり定⾷

7.ま、いっか

8.逆光

9.消しゴム

▼Blu-ray / DVD 収録内容 ※初回⽣産限定盤

＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞ライブ映像

01.幸せの扉

02.⽇だまりにて

03.仮⾯ライター

04.ガソリンスタンド

05.新しい朝

06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)

07.ねぇ

08.⾶べない⿃

09.⼼のままに

10.尤

11.T.W.L

12.嗚呼、⻘春の⽇々

13.GET BACK

14.夏⾊

15.午前九時の独り⾔ ●初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞抽選応募券シリアルナンバー封⼊

▼公演概要

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞

2026年4⽉25⽇(⼟) 東京・渋⾕ TOY’S FACTORY

【⼀部】12:00開場 / 13:00開演 13:30終演予定

【⼆部】15:00開場 / 16:00開演 16:30終演予定

応募期間：3⽉10⽇(⽕)10:00〜3⽉20⽇(⾦)23:59

当選通知：4⽉上旬

■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞

5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール

5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール

open15:00 / start16:00

5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ

5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜

6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜

open14:30 / start16:00

6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

open15:00 / start16:00

6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール

6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館

7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open15:00 / start16:00

7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井

7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井

open15:00 / start16:00

7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ

7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026