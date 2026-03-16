14日（日本時間）、米マイアミのローンデポパーク。韓国野球代表は2026WBC準々決勝でドミニカ共和国と対戦し、0−10で7回コールド負けを喫した。17年ぶりに準々決勝に進出したが、すぐにKO負けして終わった。翌日、日本も準々決勝でベネズエラに敗れた。しかし両チームの敗戦の内容は違った。世界最強と接戦した日本とは違い、韓国は正規イニングも満たせなかった。

0−10の敗戦は相応の結果だ。球速を比較しても分かる。今大会の韓国投手陣のストレートの平均球速は90マイル（約145キロ）で、20カ国のうち18位だ。ドミニカ（約155キロ）、米国（約154キロ）、日本（約152キロ）とは階級が違う。2023年WBCで韓国は89．9マイル（約144．7km）で16位だった。台湾は3年前より6キロ速くなったが、韓国は足踏みしている。韓国より球速が遅い国はオーストラリアとセミプロレベルのチェコだけだ。全力投球したボールがストライクゾーンに入った比率が半分にもならなかった。韓国打線はドミニカの投手陣を相手に2安打1四球に終わり、11三振を喫した。空振りの比率は40％を超えた。

本紙の記事には書き込みが続いた。「この試合を見なかった私が本当の勝者だ」「マイナーリーグ、ダブルAの投手たちも150キロ台を投げるが、そのような選手が最低賃金を受けて野球している。韓国で生まれたという理由だけで腹に脂肪をぶら下げながら幸せに野球をし、数百億ウォンの年俸を受けてスター気取りしている」などの内容だ。

間違った言葉ではない。韓国野球だけでなくスポーツ全般で競技力が落ちているが、年俸はむしろ高騰する現象が起きている。

今年、KBO所属10団のうち7チームがアジア選手枠で日本人投手を迎えた。KTウィズのナ・ドヒョン団長は日本独立リーグ出身の杉本幸基について「最高球速が154キロで、KBOで十分に競争力がある」と期待する。アジア選手枠の年俸上限は20万ドル（約2億7000万ウォン、約3190万円）だ。代表チームの先発投手のうちFAの高永表（コ・ヨンピョ）と柳賢振はそれぞれ26億ウォン、21億ウォンだ。先発ローテーション入りするレベルの投手を韓国人先発の数分の1の年俸で連れてくるため圧倒的な効率になる。

女子バスケット、女子バレーはさらに深刻だ。2025年基準で韓国バスケット女子エースの年俸は4億5000万ウォン線であり、世界最高舞台の米国女子プロバスケット（WNBA）の最高年俸（約3億5000万ウォン）より多い。女子バレー年俸上限は5億4000万ウォンで、日本女子バレーの最高年俸（約1億ウォン）の5倍を超える。