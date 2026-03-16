中国のあるゲームセンターが、人形ではなく生きたハムスターをクレーンゲームの景品として使用し、物議を醸している。

14日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国広東省深圳のあるショッピングモール内ゲームセンターは、客寄せのために人形ではなくハムスターを入れたゲーム機を運営していた。

オンラインに公開された映像には、狭い機械の中の隅にハムスターが集まってうずくまる姿が映し出されている。周囲の騒音や金属製のクレーンが降りてくる環境の中で、動物たちがストレスを受けているような場面が捉えられたとの指摘も提起された。

また、店舗が春節（旧正月）連休で店を閉めていた間、ハムスターを世話する人がいなかったという主張まで出たことで批判が拡散した。一部の市民が苦情ホットラインに通報したが、「深圳には動物保護法がない」という回答を受けたと現地メディアは伝えた。

問題が大きくなると、該当の店舗はハムスターが入っていたクレーンゲーム機を撤去し、魚やカメを利用したゲーム機に交換した。ただし、この過程でも小さな水槽に多くの魚を入れるなど、動物の管理が適切ではないという指摘が続いている。

一方、中国には小動物やペットの虐待を包括的に禁止する全国単位の動物福祉法が整備されていない。深圳は2020年に犬や猫の食用を禁止した中国初の都市として知られているが、今回の事件を機に動物保護制度の限界を指摘する声も上がっている。

現地当局は、該当の店舗が関連する許可なく営業していた事実を確認しており、その後、店舗は是正措置を取ったという。