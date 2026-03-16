死亡説が提起されていたイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が15日（現地時間）、カフェを訪れた動画を公開し、健在ぶりを示した。

ネタニヤフ首相はこの日、テレグラムのアカウントにエルサレム郊外のあるカフェを訪れてコーヒーを飲む動画を投稿した。

動画には、ネタニヤフ首相の補佐官が死亡説について尋ねると、ヘブライ語で「私はコーヒーが大好きなんだ。知っているか？ 私は国民のことが大好きだ」と答えながらコーヒーを飲む様子が収められている。

ネタニヤフ首相は、この動画が人工知能（AI）で作られたものではないことを示すかのように、五本の指を広げて見せる場面もあった。

ロイター通信は、ネタニヤフ首相がこの日そのカフェを訪れたことは、カフェの複数の投稿からも確認できると報じた。

「ネタニヤフ死亡説」は、13日に公開されたネタニヤフ首相の動画演説について、「右手の指が6本に見えることからAIで生成された動画だ」といううわさが広がり、拡散していった。

ただし専門家らは、照明の角度などによって瞬間的に指が異常に見えることがあるとして、彼の死亡説には大きな信憑性はないとみている。