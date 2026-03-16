「エールディビジで断トツのベストストライカー」２戦連続２発で完全復活！上田綺世を35歳敵将が異例の大絶賛！
完全復活の大爆発だ。
現地３月15日に開催されたエールディビジ（オランダリーグ）第27節で、上田綺世と渡辺剛（怪我でメンバー外）が所属するフェイエノールトが、エクセルシオールとホームで対戦。２−１で逆転勝利し、３試合ぶりに勝点３を積み上げた。
全得点を叩き出したのは、再びゴール量産態勢に入った上田だ。まず０−１で迎えた58分に右足のアウトサイドで巧みに同点弾を挙げれば、直後の59分に新戦力ラヒーム・スターリングのスルーパスで抜け出し、冷静に勝ち越し点を奪ってみせた。
27歳の日本代表FWは、３か月ぶりに得点した前節に続いての２ゴールで、今季リーグ戦での得点数を22に伸ばした。
圧倒的なパフォーマンスに、35歳の若き敵将も異例の大絶賛。フェイエノールト専門メディア『1908.NL』によれば、昨季からエクセルシオールを率いるルベン・デン・ウイル監督は試合後、相手エースについて次のように語った。
「我々がフェイエノールト相手にボールを失った瞬間、彼らは質の高い選手たちを擁している。モデル、タルガリン、ヴァレンテ...そして何より、エールディビジで断トツのベストストライカー、ウエダがいる。彼がペナルティエリア内でボールを受ければ、10回中９回はゴールを決める」
相手からしてみれば、リーグ得点ランキング首位を独走する上田は、相当厄介な存在であるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！上田綺世が２試合連続で２ゴール！
現地３月15日に開催されたエールディビジ（オランダリーグ）第27節で、上田綺世と渡辺剛（怪我でメンバー外）が所属するフェイエノールトが、エクセルシオールとホームで対戦。２−１で逆転勝利し、３試合ぶりに勝点３を積み上げた。
全得点を叩き出したのは、再びゴール量産態勢に入った上田だ。まず０−１で迎えた58分に右足のアウトサイドで巧みに同点弾を挙げれば、直後の59分に新戦力ラヒーム・スターリングのスルーパスで抜け出し、冷静に勝ち越し点を奪ってみせた。
圧倒的なパフォーマンスに、35歳の若き敵将も異例の大絶賛。フェイエノールト専門メディア『1908.NL』によれば、昨季からエクセルシオールを率いるルベン・デン・ウイル監督は試合後、相手エースについて次のように語った。
「我々がフェイエノールト相手にボールを失った瞬間、彼らは質の高い選手たちを擁している。モデル、タルガリン、ヴァレンテ...そして何より、エールディビジで断トツのベストストライカー、ウエダがいる。彼がペナルティエリア内でボールを受ければ、10回中９回はゴールを決める」
相手からしてみれば、リーグ得点ランキング首位を独走する上田は、相当厄介な存在であるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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