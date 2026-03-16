お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。20代に向けた“金言”を残した。

今回は芸人、絵本作家、映画製作、ブロードウェイの共同プロデューサー、講演など多方面で活動している西野の「夢とお金の熱血授業」第2弾。

21歳の大学3年生の女性から「20代に戻ったら何にいちばんお金と時間を使いますか？」と質問され、「その世代で武器になるものは変わる。20代は絶対に体力。問答無用で体力なんです。ここで使い切らないといけない」と答えた。

「若手に僕はとにかく量を行けと言うんです。そうすると絶対に返し方であるのは『質はどうなんですか？』。量か質かみたいな」。そして「質は量をこなさないと手に入るものじゃない」。続けて「量か質か、っていう議論ありますね。成果物に対して質は必要だけど、成長に対して必要なのは量なんです。量をやらないと成長しないです」。

スタジオで授業の映像を見ていた林修（60）は感嘆したようにうなずき、河井ゆずる（45）は「これ、プロのスポーツ選手とかも言いますもんね」。浮所飛貴（24）は「今日来られて良かったな〜」と言った。