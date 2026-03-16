急増するクマ出没・被害への対策として、岩手県は４月をめどに、ツキノワグマの出没情報を可視化するシステムの運用を始める。

県の公式ＬＩＮＥから、出没情報の登録が可能で、内容をリアルタイムで共有して被害防止に役立てる。

クマを目撃した場合、県の公式ＬＩＮＥから、見つけた日時や頭数を入力し、地図上の目撃場所をタップする。

登録されると、内容が即時に反映され、誰でも確認できる。各市町村への電話も引き続き受け付けており、通報があった場合には、各市町村の担当者が代わりに入力する。

自宅や職場など事前に知りたいエリアを登録しておくと、その地域にクマの出没情報が登録された際に通知も受け取れる。

入力後に人身被害などが発生している場合には通報できるよう、連絡先となる警察署の電話番号を掲載したホームページに進むこともできる。

八幡平市のＩＴ企業「ゴールデンフィールド」が開発した「Ｂｅａｒｓ（ベアーズ）」と呼ばれるシステムを導入して運用する。同市の公式ＬＩＮＥでは２０２４年４月から既に運用している。金野利哉社長は「市町村をまたいで移動するクマを一元的に管理することができ、自治体の業務効率化にもつながる」と期待している。

４月からの本格運用を前に、盛岡市で２日、市町村の担当者に対する利用方法の説明会が開かれた。オンラインを含め、２７人が参加し、操作手順などを確認した。県自然保護課の岩渕美保特命課長は「システムを活用して、自分がいる場所、行きたい場所の状況を事前に確認し、安全確保に努めてもらいたい」と話した。

「ガバメントハンター」発足

県は２日、クマの出没による被害の拡大を受け、狩猟免許を持つ職員「ガバメントハンター」の発足式を行い、運用を始めた。

昨年、クマが市街地で大量出没したことを受け、有害捕獲経験者を対象に、昨年１２月から募集を開始。面談などを経て、今月１日付で５人を会計年度任用職員として採用した。

週４、５日勤務し、県の捕獲事業に携わるほか、市町村の緊急銃猟や有害捕獲の支援、ハンターの捕獲技術向上に向けた研修会などを開く。

発足式で達増知事は「クマが市街地にも出没し、県民の不安が増している。５人の知識や経験を生かしてもらいたい」と期待を込めた。

今回ガバメントハンターとして採用された盛岡猟友会の袴田亮さん（６６）は２０２０年から野生動物の捕獲に従事しており、「県民の安心、安全のために貢献していきたい」と意気込んだ。