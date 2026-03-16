傘を差して大統領専用機に搭乗するトランプ米大統領＝15日/Nathan Howard/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は15日、北大西洋条約機構（NATO）加盟国がホルムズ海峡の安全確保に協力しなければ、NATOは「非常に悪い」未来に直面すると警告した。

「海峡の恩恵を受けている人々が、そこで何も悪いことが起こらないよう協力するのは当然だ」とトランプ氏は英紙フィナンシャル・タイムズの電話インタビューで述べ、「もし何の回答もない、あるいは否定的な回答があれば、NATOの将来にとって非常に悪いことになるだろう」と付け加えた。

トランプ氏は、ロシアとの戦争におけるウクライナへの米国の支援を強調。「我々はウクライナで彼らを助ける必要はなかった。今度は彼らが我々を助けるかどうか見てみよう。なぜなら私は以前から、我々は彼らを支えるが、彼らは我々を支えないと言ってきたからだ」と主張した。

どのような支援を求めているかとの質問に対しては、掃海艇を含め「必要なことは何でも」と答えた。

また、ペルシャ湾でドローン（無人機）や機雷を使用しているイラン軍に言及し、「イラン沖にいる悪質な勢力を排除してくれる人々」を求めていると述べた。

英国のスターマー首相に対しては、米イスラエルによる対イラン攻撃にただちに支持を表明しなかったことをめぐって、改めて不満を表明した。

「英国は最も長く同盟関係にあるなど、一番緊密な同盟国と見なされているかもしれないが、私が参加を要請したところ、彼らはそれを望まなかった」と述べ、15日にスターマー氏と電話でこの問題について話し合ったことを明かした。

「そして我々がイランの脅威を根本的に排除したら、『艦船を2隻送る』と言ってきた。私は『我々は勝利する前にこれらの艦船が必要なのであって、勝利した後ではない』と伝えた。私は以前からNATOが一方通行だと言っている」