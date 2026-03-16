BTS復帰記念ライブ（21日午後8時開始）を配信するNetflix（ネットフリックス）が15日、メインポスターを公開した。黒い背景にメンバー7人が黒系の衣装でカメラを凝視する写真で「カムバックライブARIRANG」と赤い文字で復帰を告げた。

韓国メディアのスポーツ東亜は16日、「グローバルエンターテインメント史に新たなページを刻む。それに先立ち『心拍数を上げる』BTSの団体ポスターを公開した」と報じた。

BTSは20日に新アルバム「ARIRANG（アリラン）」をリリースし、翌21日午後8時からソウル中心部の光化門広場でライブを披露する。同メディアは「メインポスターに映るBTSの重厚なオーラは、フルメンバーでのカムバックへの期待感を一層高めている。公開直後に話題となった正規5枚目のアルバム『ARIRANG』を象徴する照明は、ライブで披露される新曲ステージへの期待をさらに高めている」と表現した。

復帰舞台は、世界的な演出家ハミッシュ・ハミルトン氏が演出を担当した。同氏はこれまでエミー賞、グラミー賞、オスカー賞、スーパーボウルのハーフタイムショー、ロンドンオリンピック開会式（12年）、マドンナ、ビヨンセの舞台など、世界的なイベントを手がけてきた。