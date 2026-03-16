北海道日本ハムファイターズ、阪神タイガースで活躍した今成亮太が、豪華ゲストと人気野球ゲームで対決するホームドラマチャンネルのオリジナル番組「今成亮太のピコピコ プロ野球！」が3月19日(木)22:30に放送される。今回は「パワフルプロ野球」シリーズ(KONAMI)でガチンコ対決！

記念すべき"オープン戦"のゲストは、北海道日本ハムファイターズ、阪神タイガースでチームメイトだった"超人"糸井嘉男を迎えて、「日本ハム(今成)vs 阪神(糸井)」の組み合わせで、互いに予想した2026年の開幕スタメンを率いて対決する。

しかし、試合は予想外の展開へ。2人が抜擢した注目の選手とは？さらに、糸井の口から飛び出す思わぬこぼれ話にも注目だ。

今回は収録を終えた今成に、番組への思いや「パワフルプロ野球」対決の見どころ、糸井との思い出などを語ってもらった。

――今回、松竹芸能所属の元プロ野球選手として、ついに冠特番「今成亮太のピコピコ プロ野球！」が放送されます。レギュラー化も目指したいとのことですが、この番組に懸ける熱い思いを聞かせてください

「ずっとやりたかった冠番組なので、今後も長く続けられるように頑張ります」

――まずは収録を終えての感想を簡単に教えてください

「とにかく楽しかった！ 皆さんにもOB達の素の姿をみせられるようにトークをまわします」

――記念すべき初回ゲストは、今成さんが自らリクエストされた糸井嘉男さんですね。二軍時代からの同期で、糸井さんを「アッシー(送迎役)」にしていたという驚きのエピソードもありますが、今成さんにとって糸井さんはどんな存在ですか

「アニキのような、憧れる先輩！追いつきたかったなぁーと思っていました」

――番組ではKONAMIさんの協力で「パワプロ2025」をプレイされますが、今回の「日ハム vs 阪神」の2026年開幕スタメン予想対決、ゲームとしての見どころはいかがでしたか

「両チーム、投打ともレベルの高いチームですし、似ているチーム作りをしているので、ゲームの腕次第ですね。やはり、ホームラン！」

――収録中、特に盛り上がったエピソードがありましたら、少しだけ教えてください

「やっぱり昔話ですね」

――糸井さんとは親交が深いことで知られていますが、今回の収録を通じて改めて感じた「糸井嘉男のすごさ（または天然ぶり）」はありましたか

「全然コントローラーの場所を覚えない！！(笑)」

――収録では話せなかった、糸井さんとの現役時代のエピソードがあれば教えてください

「めちゃくちゃ怖がりで、お風呂の電気を消したら今まで聞いた事のない声で絶叫してたのはめちゃくちゃおもしろかったですねー。後日、よっぽど怖かったのか、寮に泊まる時、布団持って自分の部屋まで来たのは笑いました！結果、今成の部屋のベッドに糸井、布団に今成、という感じになりました！」

――「野球で勝てなかった名選手たちにゲームでは絶対に負けない」という裏テーマがあるそうですね。もしレギュラー化されたら、MCとしてゲストのプロ野球OBたちをどのように「料理」していこうと考えていますか

「最初は泳がせて、最後にまくります！よけて落とすです！」

――この番組は、プロ野球ファンはもちろん、ゲーム好きや現役時代の今成さん・糸井さんを知る人まで幅広く楽しめる内容だと思います。3月の放送を楽しみにしているファンの皆さんへメッセージをお願いします

「プロ野球ファンの方も、パワプロファンの方も、そうでない方も、楽しめる番組になっていると思いますので皆さん、楽しみに待っていてください！！ゲストの色んな方の良さや、素の姿を引き出せるように、トークでみせます！ぜひお楽しみに！！」

文＝HOMINIS編集部

写真＝©松竹ブロードキャスティング／撮影：宮田浩史

放送情報

「今成亮太のピコピコ プロ野球 オープン戦」

表回

放送日時：2026年3月19日(木) 22:30〜

ウラ回

放送日時：2026年4月5日(日) 22:00〜

チャンネル：ホームドラマチャンネル

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