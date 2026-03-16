【森永製菓】「シロノワール」「クロネージュ」など『コメダ珈琲店』のメニューを菓子で再現、計5品発売/ 3月17日から

森永製菓は3月17日、喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」とコラボした菓子計5品を、全国で発売する。

ココアバウムクーヘンにソフトクリームをのせた「クロネージュ」や看板デザート「シロノワール」など、コメダ珈琲店の人気メニューを菓子で再現した。

森永製菓の定番ブランド「小枝」と「ミニエンゼルパイ」で、「クロネージュ」の味わいを表現。「シロノワール」はサンドクッキーに仕立てた。また、コラボ企画で開発した「幻の味」として、オリジナルフレーバーの「チョコボール」を展開。いずれもオープン価格で、なくなり次第終了となる。

コラボした「小枝」･「ミニエンゼルパイ」は、スーパーやコンビニエンスストアなど全ルートで販売する。サンドクッキーと「チョコボール」は、コンビニ･駅売店では販売しない。また、いずれの商品もコメダ珈琲店での販売はない。

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〈コラボ商品の概要〉

◆「小枝〈クロネージュ〉」(44本) / 「小枝〈クロネージュ〉ティータイムパック」(100g)

「小枝」で「クロネージュ」の味わいを再現するため、ココアビスケットクランチとココア風味のホワイトチョコレートを合わせて仕上げた。

◆「ミニエンゼルパイ〈クロネージュ〉」(8個)

「ミニエンゼルパイ」をベースに、「クロネージュ」の味わいをイメージして仕上げた。ココア味のビスケット生地でバウムクーヘンを、マシュマロでソフトクリームとシロップの味わいを表現した。

◆「シロノワールサンドクッキー」(8個)

「シロノワール」をモチーフにしたサンドクッキー。アイスの味わいを表現したクリームを、デニッシュ生地をイメージしたメープルが香るクッキーでサンドした。

◆「チョコボール〈キャラメルオーレ〉」(95g)

コメダ珈琲店の「アイスオーレ」と「チョコボール〈キャラメル〉」を組み合わせて考案したオリジナルフレーバー。「チョコボール」に使用しているキャラメルを、「アイスオーレ」をイメージしたチョコでコーティングして、「キャラメルオーレ」の味わいを表現した。

パッケージには、コメダ珈琲店の店員風キョロちゃんをデザイン。「幻の味を開発しちゃったクエッ!」とせりふを掲載し、オリジナルフレーバーについてカジュアルに訴求している。