¡ÖÅöÆü¤ÏÇäÅ¹¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ä½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ö£Ó£Ó£Ð£×¡×£³¡¦£±£¹¸å³Ú±à¡ÖµÞÅ¾·ç¾ì¡×Â¼¾åÏÂÀ®¡¢Íè¾ìÍ½¹ð¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡¡ÈÊ¿À®¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡ÉÂ¼¾åÏÂÀ®¤¬£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢½Ð¾ìÍ½Äê¤¬µÞÅ¾¡¢·ç¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤Îº´»³¥µ¥È¥ë¤¬¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Î£³¡¦£±£¹¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÍè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï£²·î£±£³Æü¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Þ¥¹¥³¥ß¤ò¾·ÂÔ¤·¡Ö¿·Ç¯²ñ¡×¤ò¼çºË¡£¤³¤Î²ñ¤ËÅÓÃæ¤«¤é¸½¤ì¤¿£Ó£Ó£Ð£×¤ÎÊ¿°æ¾æ²íÂåÉ½¤Ï¡¢Â¼¾å¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍè½µÃæ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤µ¤é¤ËÂ¼¾å¤Ø¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç°ø±ï¤¢¤ëÁê¼ê¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²·î£±£¹Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï£²»î¹ç¤·¤«È¯É½¤µ¤ì¤º£²·î£²£²Æü¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤ËÊ¿°æ»á¤Ï¡Öº£½µÃæ¤ËÁ´¥«¡¼¥ÉÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤âÂ¼¾å¤Î¥«¡¼¥É¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£Ó£Ó£Ð£×¤Ï¡ÖËÜÂç²ñ»²ÀïÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÖÂ¼¾åÏÂÀ®¡×Áª¼ê¤Ï·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¡¢Â¼¾åÏÂÀ®Áª¼ê¤ËÁê±þ¤·¤¤ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ò¼Â¸½¡¢ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢¤´»²ÀïÃÇÇ°¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾åÁª¼ê¤ËÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥ßÍÍ¤Ø¤â£²·î£±£³Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤Î¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢
¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡Öº£¸å¤È¤âÂ¼¾åÏÂÀ®Áª¼ê¤Ø¤Î±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»²Àï¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¬¤é°ìÅ¾¡¢·ç¾ì¤Î»öÂÖ¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö£Ø¡×¤Ç¡Ö£³·î£±£¹Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥í¥ì¥¹¸å³Ú±àÂç²ñ¡¡½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¥«¡¼¥É·è¤Þ¤é¤º»ÄÇ°¡¡¤É¤ó¤Ê¥«¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¼¡¤Ø¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö£ô¥·¥ã¥ÄÈÎÇä¡¢ÄÌÈÎ³«»Ï¤Î¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÅöÆü¤ÏÇäÅ¹¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÍè¾ì¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¤·¤¿ºÇ¸å¤Î¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤Î¤«¡Ä°ÕÌ£¿¼¤À¡£
¡¡¢¡£³¡¦£±£¹¸å³Ú±àÁ´¥«¡¼¥É
¡¡¢§¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÁª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼Ô¡¦¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦´ØËÜÂç²ð
¡¡¢§£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡¢ÃÝÅÄÀ¿»Ö¡¢°¤Éô»ËÅµ¡¡£ö£ó¡¡Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡¢¹â¶¶¡È¿Í¶ô¤¤¡ÉµÁÀ¸¡¢´Ö²¼È»¿Í
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡¢£Ô£Á£Ë£Á¤ß¤Á¤Î¤¯¡¡£ö£ó¡¡Æü¹â°ê¿Í¡¢´Ø»¥â«ÂÀ
¡¡¢§£Ó£Ó£Ð£×½÷»Ò¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç¡¡£¶£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
²¦¼ÔÁÈ¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢é®²¼¤á¤°¤ß¡¡£ö£ó¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦£Ó£Á£Ë£É¡¢ÌÖÁÒÍýÆà
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
£Ó£á£ò£å£å£å¡¢³ð¥ß¥¯¡¡£ö£ó¡¡°ËÆ£·°¡¢»Ö¿¿¤¦¤¿
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¡£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
Æ£ÅÄÏÂÇ·¡¢¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¡¡£ö£ó¡¡´Øº¬¡È¥·¥å¥ì¥Ã¥¯¡É½¨¼ù¡¢±ÊÈøñ¥¼ù
¡¡¢§¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé
Î¤Æà¡¢°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¡¡£ö£ó¡¡¥ì¥Ç¥£¡¦£Ã¡¢¥Ó¥Ã¥°½Õ²Ú