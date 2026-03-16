gelato pique cafeで春限定フェア♡桜といちごのスイーツが登場

春の訪れを感じる華やかなスイーツフェアが、gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）に登場します。2026年3月19日（木）から4月15日（水）まで開催されるシーズナルフェア「Sakura＆Strawberry」では、桜といちごをテーマにした期間限定メニューを展開。甘酸っぱいいちごのフレッシュな味わいに、やさしく香る桜の風味を重ねた、見た目も可愛らしいラインアップがそろいます。春気分をぐっと高めてくれる、今だけの特別な味わいに注目です♡

桜×いちごの華やかクレープ

春らしいビジュアルと贅沢な味わいが楽しめるのが「いちごと桜のモンブランクレープ」です。

いちごと桜のモンブランクレープ



価格：1,290円

トップにはやさしい甘さの桜あんクリームをモンブラン状にたっぷりと絞り、軽やかなホイップクリームとフレッシュないちごをトッピング。

クレープの中にはコクのあるミルククリーム、濃厚なカスタードクリーム、果肉感を残したいちごのコンポート、さらにサクサク食感のパイを重ねています。

なめらかさ、甘酸っぱさ、香ばしさが重なり、ひと口ごとに異なる味わいが楽しめる華やかな一品です。

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春を感じる限定ドリンク＆スイーツ

いちごと桜のほうじ茶ティーラテ



価格：890円

香ばしいほうじ茶に、いちごと桜の華やかな風味を重ねた春限定ドリンク。

バタースコッチシロップのコクがほうじ茶の香りを引き立て、トップにはなめらかなエスプーマホイップと甘酸っぱいいちごソースをトッピング。桜の形の求肥が可愛らしいアクセントになっています。

いちごミルクソフト



価格：740円

前回のStrawberryフェアでも人気だったメニューが今回も登場。いちごとミルクのやさしい甘さが広がるソフトクリームで、ほんのりピンク色の見た目も魅力です。

フレッシュないちごのトッピングで、より華やかな味わいに仕上がっています。

いちごミルクスムージー



価格：890円

甘酸っぱいいちごとまろやかなミルクを合わせたスムージー。

果肉感を残したいちごコンポートが味に奥行きを与え、エスプーマホイップとドライフランボワーズのトッピングで食感のアクセントも楽しめます。

※いちごミルクソフトクリームは限定店舗でのご提供となります。

※ドリンクの提供は紙コップまたはプラコップとなります。

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

春気分を楽しむ限定スイーツ♡



gelato pique cafeの春フェア「Sakura＆Strawberry」は、桜といちごをテーマにした華やかなスイーツやドリンクがそろう特別なイベント。

見た目も味わいも春らしいメニューは、お出かけのご褒美やカフェタイムにぴったりです。

期間限定のフェアなので、気になる方はぜひこの機会にチェックしてみてください♡春ならではの甘いひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか。