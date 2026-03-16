フォークシンガー松山千春（70）が15日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝でベネズエラに敗戦した日本代表について言及した。

「まだムシャクシャした気持ちが私も残ってまして。なんで負けたんだろう？ みたいなね」と切り出した。「パワーとスピードが違ったなぁ。やべぇ、ベネズエラの選手はどの選手も力があったなぁ」としみじみ語った。

23年の前回大会で日本は優勝していた。「前回はアメリカ、メジャーの選手があんまり出なかったし。ベネズエラ、ドミニカもちょっと何人かメジャーの選手を入れて、みたいな感じだったから日本も勝てたのかもしれないけど、今回はアメリカを筆頭にメジャーの選手をそろえてきてるからな。正直、はっきりパワーの違いを感じさせていただきました」と語った。さらに「正直言って、もっと差があったような気がするなっていう思いがしましたね。それぐらいベネズエラの選手はスピード、パワーあったなぁ」と続けた。

生放送は通常の北海道札幌市のSTVラジオではなく、FM NACK5の東京スタジオで行われた。