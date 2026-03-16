軽音楽を愛し、部活動として取り組む高校生が腕を競う「全国高等学校軽音楽発表会〜軽音楽ＳＵＭＭＩＴ〜」が３月２１、２２日に愛知県で行われる。

読売中高生新聞では特別企画として、この“高校軽音楽部日本一決定戦”に挑むバンドの物語を小説仕立てでお届けする。今週は、愛知県代表の一つ、名古屋市立名東（めいとう）高校軽音楽部の物語――♪

「フランスの真実？」が全国切符をつかむまで

最初は、「こいつら何なの？」って感じだった。

新入生だった２年前の４月、先輩の新歓（しんかん）ライブに感動した真琴は、最高の仲間と最高の青春を過ごすつもりで軽音楽部に入った。それなのに、顧問の本夛剛人（ほんだたけひと）先生に言われて組んだバンド「フランスの真実？」の空気は冷え切っていた。

ドラムの美侑（みゆう）は、いいヤツ。少しだけドラムがたたけるらしい。問題は、リードギターの陽都（はると）と、リズムギターの咲玖（さく）。２人はとにかくしゃべらない。咲玖は小学校から同じ学校だったけど、ほぼ交流なしで逆に気まずい。陽都はポーカーフェースで感情が全然読めないっていうのが正直なところだ。

特に希望する楽器のなかった真琴はベースに決まったが、いつの間にかボーカルもやることになった。「え？ ボーカル？」。確かに中学は合唱部だったけど、歌い方とか全然違うし…。

追い打ちをかけたのは、同じタイミングで結成された同級生のバンド「偶然のうたげ」。最初から超うまかった。こっちは全員ほぼ初心者なんですけど、大丈夫かな…。不安しかなかった。

とりあえず、色んなバンドの曲をコピーした。「Ｈｕｍｐ Ｂａｃｋ」とか、「ＥＬＬＥＧＡＲＤＥＮ」とか。でも、楽器はヘタだし、歌もヘタ。練習の度（たび）、気まずい沈黙（ちんもく）がスタジオを支配した。

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１年生の夏、初めての合宿に行った。２泊３日でオリジナル曲を仕上げるハードなスケジュール。真琴が作ったデモを基に、ベースとドラムがリズムを作り、ギター２人が合わせていく。ヘタかもしれない。だけど、自分たちでゼロから曲を作る過程にワクワクした。やっとバンドが楽しいと思えた。

練習を重ね、学校の文化祭やライブハウスのステージに立つようになった。オリジナル曲も少しずつ増え、順調に思えた１年前の３月。打ちのめされる出来事が起きた。「偶然のうたげ」が愛知県Ｎｏ．１を決める大会で、当時１年生ながらグランプリに輝いたのだ。

自分たちは予選落ち。舞台上でトロフィーを掲げる同級生を見て、真琴は涙が止まらなかった。「私たちがあそこに立つことは、もうないのかな」。悔しさで胸が張り裂（さ）けそうだった。そのとき、無口な咲玖が口を開いた。「俺たちも勝てる曲、作ろう」。陽都と美侑もうなずいた。

エモロック選手権、開催――。それぞれが渾身（こんしん）の一曲を持ち寄り、最もいい曲を練り上げる。４人で名付けた４人の真剣勝負だ。真琴が作った曲は「藍（あい）の、証明」。

〈震（ふる）える右手で言の葉つむぎ 銀色はじき瞳を奪った〉

悔しさを歌詞にぶつけ、疾走（しっそう）するメロディーに乗せた。初めて手応えを感じられる曲に仕上がり、バンドの大切な１曲に選ばれた。

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「藍の、証明」を引っさげて挑んだ昨年１１月の滋賀県のコンテストでは全国４位に輝いた。愛知県内の８０バンドがエントリーした１２月の軽音楽ＳＵＭＭＩＴ県予選では優勝し、全国への切符をつかんだ。

全国大会では、完成したばかりの「世命（よめい）、いちにち」という曲で勝負する。作ったのは、ポーカーフェースの陽都だ。

〈もどしたって 消えない痛みを 信じて抱えて走るんだ〉。

結果が出ず、真琴が泣いていたとき、顔には出さなくとも、同じ悔しさを感じていた。

結成当初の冷めた空気はもうどこにもない。音と音が重なったときの一体感と厚みは、どんなバンドにも負けないと思っている。最高の仲間と、最高の舞台に立つ。

（敬称略。文・写真 鈴木経史）

ライブにこだわる「軽音楽ＳＵＭＭＩＴ」

軽音楽ＳＵＭＭＩＴの大会実行委員長で、名東高校軽音楽部顧問の本夛剛人先生に大会の特徴について聞いた。

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高校軽音楽部の全国大会はいくつかありますが、軽音楽ＳＵＭＭＩＴはその規模と、評価方法に大きな特徴があります。まず、大会には全国各地の予選を勝ち抜いた、３６都道府県から総勢５４のバンドが参加します。予選も映像審査ではなく、実際のライブで評価されますし、日本でも最大規模の大会でしょう。

次に、ライブ形式にこだわっている点です。各バンドはステージ上で２曲を演奏します。１曲だけだと曲の完成度や演奏の巧（たく）みさだけを評価することになりますが、２曲演奏する機会があれば、曲の合間のＭＣや、より聞かせるための構成などライブパフォーマンスを見ることができます。バンドにとってライブは、真の実力を測ることができる場だと考えています。

吹奏楽部や合唱部など、音楽系の部活は他にもありますが、オリジナル曲をイチから作るなど、軽音楽部ほど創造力を最大限に発揮できる部活動はほかにないと思っています。「ロック＝不良の音楽」というイメージも、遠い過去のものになりました。チームワークやリーダーシップ、その空間にいる人を楽しませるエンターテインメント性など、バンドほど多くのものを学べる機会はありません。軽音楽ＳＵＭＭＩＴに足を運び、音楽を通じて成長する高校生の姿をぜひ見てほしいです。

全国高等学校軽音楽発表会〜軽音楽ＳＵＭＭＩＴ〜

２０２３年に始まった高校軽音楽部に所属するバンドが腕を競う大会。これまでに広島、高知、福岡県で開催された。４回目の今年は３月２１、２２日の２日間、約１２００人が入る名古屋市のライブハウス「Ｌｉｖｅｓ ＮＡＧＯＹＡ」で行われ、無料で観覧できる。各バンドは２曲ずつ披露し、演奏する曲はカバー・オリジナルどちらでも可。グランプリ、準グランプリなどの審査結果は、後日発表される。

主催：全国高等学校軽音楽発表会実行委員会

特別協力：ヤマハミュージックジャパン