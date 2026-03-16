ABC増田紗織アナ、3月末退社を正式発表 感謝つづる 『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『グッド！モーニング』など担当
ABCテレビの増田紗織アナウンサー（29）が16日、自身のSNSを更新し、3月末で退社することを正式発表した。
【写真】ABC増田紗織アナが退社発表 自身の写真とともに感謝つづる
増田アナは、自身の写真を添えて「この度3月末をもって7年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました。様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」と報告。
「一から育ててくださった番組スタッフの皆さま、取材に応じてくださった方々、番組をご覧いただきいつもあたたかく見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました」としたため、さらに「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。2019年にABCテレビに入社。『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍してきた。
【写真】ABC増田紗織アナが退社発表 自身の写真とともに感謝つづる
増田アナは、自身の写真を添えて「この度3月末をもって7年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました。様々な挑戦や経験をさせて頂き、朝日放送テレビには本当に感謝しています」と報告。
「一から育ててくださった番組スタッフの皆さま、取材に応じてくださった方々、番組をご覧いただきいつもあたたかく見守ってくださった皆さま、本当にありがとうございました」としたため、さらに「これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。2019年にABCテレビに入社。『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍してきた。