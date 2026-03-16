お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。“人類の難題”に答えを示した。

今回は芸人、絵本作家、映画製作、ブロードウェイの共同プロデューサー、講演など多方面で活動している西野の「夢とお金の熱血授業」第2弾。

就活中の大学3年生の女性から「会社員の給料を上げる方法を知りたくて」と質問され、「なるほど」と言い「まず謝罪をさせていただきたい」。そして「人類が誕生して、この答えを出していないですよね。代表して謝らせていただきます、申し訳ございません」。

続けて「ただ、答えはあります」と言うと、出席者のハライチ澤部佑（39）、映像を見ていた林修（60）らが驚いた様子。西野は「ほぼ100％の方が『給料上がったらいいな』と思っているだけ。上げ方が体系化されていない」と明言。澤部から「なんで（答えを）持ってないじゃないですか、持っているわけないじゃないですか」と言われる、「私すべての答えを持っています」。さらに「皆さん、生で見るの初めてかも知れません。私がチャットGPT」と笑わせた。

女性の質問には「『給料』と『頑張り』はまったく関係ない」、「お金とは問題を解決した量。どれだけお客さんの問題を解決したか」、「会社員は社長の問題を解決することが重要。社長がお客さんで、社員は提供者」、「給料を決めているのは人」と持論を挙げて納得させた。